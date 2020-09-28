شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تخفف ألم العضلات الروماتيزمى أبرزها اللبن والسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم العضلات الروماتيزمي هو مرض التهابي يسبب ألمًا في أعلى ظهرك ورقبتك وكتفيك وربما في أي مكان آخر في جسمك، يمكن علاجه بمضادات الالتهاب أو الكورتيكوستيرويدات، لكن الحالة يمكن أن تستمر في أي مكان من 1 إلى 5 سنوات في غضون ذلك ، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نظامك الغذائي في التحكم في الالتهاب في جسمك الذي يسبب ألم العضلات، فى هذا التقرير نقدم 6 أطعمة تخفف ألم العضلات الروماتيزمي، وفقا لموقع " healthgrades".

6 أطعمة تخفف ألم العضلات الروماتيزميالحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى

تزودك منتجات الألبان مثل الحليب والجبن بالعديد من العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم وفيتامين د، والتي تتم إضافتها أثناء المعالجة.

الكالسيوم وفيتامين د مهمان بشكل خاص إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على مادة كورتيكوستيرويد أحد مضاعفات العلاج بالكورتيكوستيرويد طويل الأمد هو هشاشة العظام أو ترقق العظام.

يمكن أن يساعد الكالسيوم وفيتامين د في تقليل هذه المخاطر صفار البيض غني أيضًا بفيتامين د.

السمك

تحتوي الأسماك والمأكولات البحرية مثل السردين والسلمون والماكريل والمحار على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

Advertisements

زيت كبد سمك القد هو بديل آخر للأحماض إذا كنت لا تحب طعم السمك ، يمكنك تناول الأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل الجوز والفاصوليا وزيت فول الصويا.

اللوز

اللوز غني بالكثير من العناصر الغذائية يمكنك تناول اللوز نيئًا أو محمصًا، أو يمكنك تناول حليب اللوز للحصول على نفس الفوائد بصرف النظر عن الألياف والبروتين والعناصر الغذائية الشائعة الأخرى ، يحتوي اللوز أيضًا على حمض الفيتيك ، الذي له خصائص مضادة للالتهابات.

الطماطم

مصدر رئيسي لمصدرين مضادين للالتهابات: الليكوبين وبيتا كاروتين وهي غنية بفيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم وحمض الفوليك - جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها للبقاء بصحة جيدة.

الكرنب والخضراوات الورقية الأخرى

إنه نبات غني بالمغذيات يمكن أن يوفر لك العديد من مضادات الأكسدة، مثل اللوتين وبيتا كاروتين ،

من الجيد أيضًا تضمين الخضراوات الورقية الخضراء في النظام الغذائي لألم العضلات الروماتيزمي.

زيت الزيتون

يحظى زيت الزيتون بشعبية كإضافة للسلطات والمعكرونة وكذلك للطهي هناك سبب وجيه لذلك بخلاف مذاقه الرائع يعتبر زيت الزيتون ، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز ، مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة. هذا يعني أن لها خصائص كبيرة مضادة للالتهابات استخدم زيت الزيتون الصافي كبديل للزيت النباتي والسمن والزبدة.