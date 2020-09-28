شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بريطانى بعزل من تزيد أعمارهم عن 45 عامًا للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبار العلماء من SAGE (المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ) بالمملكة المتحدة أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 العمر كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس التاجى، وإذا تم "فصلهم" عن بقية السكان ، فيمكن السيطرة على الفيروس، وتم طرح فكرة عدم خروجهم من المنزل في الموجة الثانية من كورونا، وحسب ما ذكره موقع mirror جاء في محضر اجتماع 23 يوليو الذي عقد بين العلماء ما يلي: "على الرغم من أن الأشخاص دون سن 45 أقل عرضة للإصابة بـ Covid-19 ، بما في ذلك انخفاض خطر الوفاة ، إلا أنهم مع ذلك معرضون لبعض المخاطر والعواقب الطويلة الأمد".

ويعيش حوالي ثلثي الأشخاص في المملكة المتحدة في أسرة تضم فردًا واحدًا أو أكثر يبلغ من العمر 45 عامًا أو أكثر، أي تقسيم على أساس عتبة العمر هذه سيؤثر بالتالي على معظم الأسر.

ويشير "الفصل" في السياق إلى الحماية ، التي أدت إلى عزل الأشخاص الضعفاء في المنزل وطلب منهم تجنب الاتصال غير الضروري في بداية الوباء، وقبل أسبوع من ذلك ، قال علماء SAGE إنه سيكون هناك ميزة "للأشخاص المستضعفين وأولئك الذين من المحتمل أن يكون لديهم اتصال أكبر بالأشخاص المعرضين للخطر" إذا تم تطبيق الخطة.

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وتُظهر البيانات أن الأشخاص يميلون إلى إقامة اتصالات أكثر مع الآخرين في حدود أعمارهم ، ولكن لديهم أيضًا عددًا كبيرًا من الاتصالات مع الأشخاص الأكبر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا والذين تقل أعمارهم عن أنفسهم (من المحتمل أن يكونوا في الأساس اتصالات بين الآباء والأطفال) .

وستساعد الخطة في تخفيف الضغط على NHS نظرًا لانخفاض مخاطر إصابة الشباب بمرض خطير من Covid-19 مقارنةً بكبار السن، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أنه تم تسجيل أربع وفيات فقط بفيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 14 عامًا في إنجلترا وويلز - وهى أقل من 0.01٪ من الإجمالي.