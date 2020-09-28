شكرا لقرائتكم خبر عن أول مريض ببريطانيا يتلقى دواء التهاب المفاصل فى تجربة لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح رجل من مدينة مانشستر أول مريض بريطاني يتم إعطاؤه عقارًا تجريبيًا لالتهاب المفاصل في تجربة إكلينيكية لعلاج كوفيد-19 الحاد، وتلقى المريض "فرحان حميد"، 41 عامًا ، في العناية المركزة بمستشفى مانشستر الملكي، جرعة من عقار otilimab - الذي يخضع للتحقيق كعلاج محتمل لالتهاب المفاصل الروماتويدي - على أمل أن يخفف هذا الدواء أيضًا من آثار فيروس كورونا.

ووفقا لجريدة "دايلي ميل" البريطانية فإن المريض فرحان حميد أحد المرضى الذين شاركوا في تجربة عقار Otilimab للمضاعفات الشديدة المرتبطة بكورونا التي تهدف إلى تحديد ما إذا كان الدواء يمكن أن يعالج مرض الرئة الحاد الناجم عن الفيروس.

يقود التجربة في مستشفى مانشستر الدكتور أندي مارتن، وقال: "المرضى المؤهلون للمشاركة في هذه الدراسة هم أولئك الذين يعانون من صعوبات رئوية حادة للغاية بسبب Covid-19 ويتلقون دعمًا بالأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي."

ويضيف:"نحن نجري هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان otilimab - الذي يخضع للتحقيق كعلاج محتمل لالتهاب المفاصل الروماتويدي - يمكن أن يخفف أيضًا من تأثير الفيروس التاجي على الرئتين، مما يقلل من تأثير الفيروس على جهاز المناعة".

يتم تمويل التجربة من قبل شركة الأدوية العملاقة GlaxoSmithKline ومقرها المملكة المتحدة ، والتي تهدف إلى تجنيد 800 مريض على مستوى العالم للدراسة.

تجري التجارب أيضًا في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تظهر النتائج في النصف الأول من عام 2021.

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قالت شركة GSK إنها تهدف إلى إجراء الدراسة في خمسة مستشفيات في المملكة المتحدة.

سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين بشكل عشوائي، حيث يتلقى نصفهم جرعة واحدة من otilimab لمدة ساعة واحدة، بينما يحصل الآخرون على علاج وهمي في الوريد ، بالإضافة إلى الرعاية القياسية.

قال الدكتور تيم فيلتون، المحاضر الأول في جامعة مانشستر والقائد السريري لجميع الدراسات المتعلقة بـ Covid-19 في صندوق NHS التابع لجامعة مانشستر: "نقطة النهاية الأساسية لهذه الدراسة هي أن يظل المشاركين على قيد الحياة وعلاج فشل الرئة بعد 28 يومًا - لذلك من المحتمل أن يكون هذا البحث منقذًا للحياة."

قال كريستوفر كورسيكو، نائب الرئيس الأول للتطوير في GSK: "نحن نواصل العمل بجد لإيجاد حلول لمواجهة الوباء ، بما في ذلك استكشاف خيارات العلاج المحتملة لمرضى Covid-19."

بعض مرضى Covid-19 يعانون من رد فعل مفرط من جهاز المناعة لديهم - يشار إليه أحيانًا باسم عاصفة السيتوكين - مما قد يؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

ويعتقد العلماء أن otilimab قد يكون قادراً على المساعدة في مواجهة أو تهدئة عاصفة السيتوكين.