شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل جسمك مع العزل المنزلى؟..التواجد بالمنزل لفترة يضر الجسم ويضعف القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون البقاء فى المنزل هو الحل للحد من انتشار فيروس كورونا ولكن له تاثيرات أخرى على صحة الجسم النفسية والجسدية وحسب ما ذكره الـ cnn، فأن التواجد في المنزل لفترة طويلة يضر بالجسم ويضعف القلب والرئتين ويضعف وظائف المخ، ومن الاضرار التى عانى منها الكثيرون أثناء الإغلاق التالى:

1:عانى الكثيرون من مشاكل فى العضلات والمفاصل وعدم القدرة على النشاط والحركة.

2:ضعف القلب والرئتين ومشاكل فى الجهاز التنفسى، وذلك بسبب عدم الحركة.

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3: زيادة كبيرة فى وزن الجسم وتراكم الدهون مما يؤثر على الحالة الصحية ويزيد من خطر الاصابة بالامراض المزمنة، فالإفراط في تناول الطعام يمثل مشكلة أيضًا لأنه في بداية الوباء ، كان الكثير من الناس يخزنون الأطعمة غير القابلة للتلف في حالة نقص الإمدادات، تتم معالجة العديد من الأطعمة غير القابلة للتلف بدرجة عالية وغنية بالسكريات والنشويات.

4:مشاكل فى الرقبة والكتف بسبب الجلوس بطريقة خاطئة، وقال الخبراء إن الجلوس والاستلقاء طوال اليوم يمكن أن يؤثر بشكل خطير على وضعك ويجهد ظهرك ورقبتك وكتفيك ووركيك وعينيك.

5:يعانى الكثيرون من أرق فى النوم بسبب السهر وعدم التعرض لاشعة الشمس الذى تمد الجسم بفيتامين د والطاقة والحيوية.

6: يمكن أن يبطئ نمط الحياة غير المستقر عقلك أيضًا، لان التمارين الرياضية تنتج مواد كيميائية معينة في الدماغ تعمل على تكسير السموم في الدم وحتى تمنعها من الوصول إلى الدماغ ، حيث يمكن أن تقتل خلايا الدماغ.