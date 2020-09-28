شكرا لقرائتكم خبر عن غير حياتك في 24 ساعة بأساليب سهلة مفيدة للصحة والبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى الان يعيش الكثيرون حالة من عدم الاستقرار أو التركيز بسبب التوتر والقلق وفترات الاغلاق المنزلى الطويلة، ولكن مع بعض التغييرات البسيطة ، يمكنك إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح حتى لا يؤثر ذلك على صحتك وحياتك، وحسب ما ذكره موقع mirror فهنا بعض الأساليب التي تساعدك على تغيير حياتك للأفضل وهى:

1:ضع قائمة بكل ما يجعلك غير سعيد ، ثم ضع خطة لتقليل هذه الجوانب أو إزالتها من حياتك، والآن ضع قائمة بكل ما يجعلك تبتسم ويمنحك لحظات من السعادة والعمل على زيادتها كل يوم.

2:إذا استيقظت مبكرًا ، فاستغل تلك الساعات المبكرة للقيام بنشاط بناء ، مثل العمل أو الكتابة أو الأعمال اليدوية أو التمارين.

3:ليس عليك أن تكون صديقًا للجميع مدى الحياة، كل واحد منا يسلك طريقًا مختلفًا ، وإذا كان أحدهم يختلف عن طريقك - فلا بأس بذلك، ستوفر مساحة لأشخاص جدد في حياتك.

4:يستغرق بناء عادات أفضل ستة أسابيع ، فكيف يمكنك تغيير الأشياء في غضون 24 ساعة؟ أفضل طريقة لاتخاذ خيارات إيجابية فيما يتعلق بالطعام والتمارين الرياضية وأسلوب الحياة هو العثور على سبب.

إذا تمكنت من تحديد دوافعك الذاتية لتغيير العادات ، فستكون لديك فرصة أكبر للنجاح. الدوافع الجوهرية مدفوعة بالمكافآت الداخلية التي ترضيك بشدة.

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لذلك إذا كنت تريد إنقاص وزنك ، فافعل ذلك لأنك تريد أن تعيش لفترة أطول ، وأن تكون أكثر صحة لأطفالك أو تتجنب المرض ، وليس من أجل تقليل حجم الفستان.

إذا كان بإمكانك القيام بذلك ، فستجد أنه من الأسهل البقاء على المسار الصحيح.

5:كتابة اليوميات هي طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتغيير طريقة تفكيرك وتعزيز الإيجابية ابدأ بكتابة ثلاثة أشياء أنت ممتن لها بعد ذلك ، أثناء قيامك بتدوين يومياتك في روتينك اليومي ، ستبدأ في العثور على صيغة تناسبك.

يمكن أن يكون لهذا تأثير رائع على حالتك المزاجية وتوقعاتك ، خاصة إذا وجدت صعوبة في التحفيز في الصباح. تعد كتابة اليوميات المسائية أيضًا طريقة رائعة للتخلص من الضغوط والتوترات التي قدمها اليوم ، مما يساعدك على معالجة كل شيء.

6: الحفاظ على بشرتك من أهم الأمور التى يجب فعلها ، فلا تذهبين للنوم بالمكياج أبدًا لتجنب انسداد المسام، واهتمى بغسل الوجه بالغسول المناسب وترطيبه دائما.