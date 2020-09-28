شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير كورونا .. تعليق علاج الخصوبة بأمريكا وكندا يصيب النساء بمشاكل نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مازال تأثير تفشى وباء فيروس كورونا يضرب العالم كله، حيث أدت تلك الجائحة لتعليق علاجات الخصوبة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية مما أدى الى حدوث مجموعة متنوعة من الآثار النفسية على النساء اللواتي تم إلغاء علاجهن وفقا لما أكدته دراسة أجرتها جينيفر جوردون وآشلي بالسوم من جامعة ريجينا بكندا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يعاني واحد من كل ستة أزواج في سن الإنجاب من العقم ، ويلجأ الكثيرون إلى علاجات مثل التلقيح داخل الرحم والتخصيب في المختبر ، والتي تتطلب العديد من المواعيد الشخصية لإكمالها.

في 17 مارس الماضى، أعلنت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي والجمعية الكندية للخصوبة وأمراض الذكورة عن توصياتهما بالتعليق الفوري وغير المحدد لجميع علاجات الخصوبة الشخصية في الولايات المتحدة وكندا بسبب COVID-19.

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في الدراسة الجديدة ، استخدم الباحثون إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لتوظيف 92 امرأة من كندا والولايات المتحدة أبلغن عن تعليق علاجات الخصوبة لديهن للمشاركة في استطلاع عبر الإنترنت. كانت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 45 عامًا يحاولن الحمل لمدة تتراوح بين 5 و 180 شهرًا. تم إلغاء دورة التلقيح الاصطناعي في أكثر من النصف وكان ثلثهم تقريبًا في منتصف التلقيح داخل الرحم عندما تم تعليق العلاجات.

بشكل عام، أفاد 86٪ من المستجيبين أن تعليق العلاج كان له تأثير سلبي على صحتهم العقلية و 52٪ أفادوا بأعراض اكتئاب مهمة سريريًا لم يكن العمر أو التعليم أو الدخل أو عدد الأطفال مرتبطًا بتأثير تعليق العلاج على الصحة العقلية أو نوعية الحياة.

وأكد الباحثين: "تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى التحدي الكبير الذي واجهه جائحة COVID-19 للنساء اللواتي تم تعليق علاجات الخصوبة وفي الوقت نفسه، تشير إلى بعض العوامل التي قد تساعد النساء على التأقلم خلال هذا الوقت الصعب، مثل دعم اجتماعي جيد ".