تعرف على كيفية التعامل مع مشكلات البشرة الناجمة عن استخدام الكمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتداء الكمامه أصبح أمرا أساسيا وروتينيا في حياه الجميع مع بداية ظهور جائحة كورونا بعد ثبوت أن ارتداء قناع الوجه يقلل من انتشار عدوى COVID-19 ، لكن أقنعة الوجه يمكن أن تسبب ظهور طفح جلدي ومشاكل جلدية أخرى لدى بعض الأشخاص ، وخاصة أولئك الذين يعانون من حساسية الجلد، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWSفمنذ شهر مارس بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن كوفيد -19 جائحة عالمي أكد الخبراء على ضرورة استخدام الأقنعة كخط دفاع أول ضد فيروس كورونا ، ويعرض التقرير التالى كيفية التعامل مع مشاكل البشرة الناجمة عن استخدام الكمامة.

أسباب مشاكل البشرة المرتبطة بارتداء الكمامة

قد يؤدي الوقت الذي تقضيه في ارتداء أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام إلى ظهور طفح جلدي أو ظهور حب الشباب ، قد يتسبب استخدام أقنعة الوجه في تهيج الجلد وظهور البثور لأسباب عديدة نوع القماش وضيق الوجه هما بعض الأمثلة كثير من الناس لديهم حساسية تجاه الأقمشة وعندما يقترنون بالمكياج والأوساخ والعرق من المحتمل أن يكون التهيج الناجم عن ارتداء الأقنعة ناتجًا عن "التهاب الجلد التماسي" وهو رد فعل تحسسي تجاه مواد القماش ، أو البكتيريا المتكونة من عدم تنظيف القناع جيدًا بما فيه الكفاية ، أو إعادة استخدام الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة. قد يؤدي استخدام القناع إلى حدوث سحجات في جسر الأنف أو الذقن أو الخدين أو خلف الأذنين أيضًا.

كيفية منع آثار الكمامة على البشرة نظافة الكمامة

يجب أن تكون نظافة الكمامة هي الأولوية القصوى، ويجب غسلها إذا أعيد استخدامها أو استبدالها بواحدة جديدة بعد كل استخدام، إذا كنت تعاني من تهيج الجلد ، فاستخدم الصابون المطهر بالماء الدافئ لتنظيف الكمامة اشطفه جيدًا وتأكد من جفافه تمامًا قبل الاستخدام يمكنك اختيار تجفيف القناع بالبخار في الغسالة.

العناية البشرة

قد يسد المكياج مسامك وقد يؤدي وضع المكياج تحت الكمامة إلى زيادة حب الشباب أو انتشار الحبوب ، أو أخذ قسط من الراحة من استخدام أي مستحضرات تجميل لفترة ، أو على الأقل حتى يتم علاجها، نظفي بشرتك بانتظام عن طريق غسل وجهك كل صباح ومساء بغسول وجه لطيف يساعد على فتح المسام، من الأفضل بعد ذلك استخدام مرطب خالٍ من الزيت بدلاً من المرطب المائي بعد ذلك.

- لا تضغط على البثور أو تكسرها ، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الالتهاب وقد يصيب المنطقة أيضًا.

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- التقشير مهم أيضًا لأنه يساعد على تجدد خلايا الجلد تساعد أحماض الساليسيليك أو الجليكوليك الموجودة في التقشير على منع ظهور حب الشباب.

- تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الفازلين

- قبل استخدام قناع الوجه وبعد إزالته ، نظفي وجهك ثم رطبيه.

- اختر القماش المناسب.

- تعرف على نوع بشرتك آخر مشكلة قد ترغب في التعامل معها هي حكة الجلد والوجه تختلف حساسية النسيج من شخص لآخر وتأتي الأقمشة المختلفة بقوام مختلف ابحث عن مادة ناعمة ومسامية قادرة على امتصاص الرطوبة.