شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون سمكة قرش قد يتم ذبحها من أجل"السكوالين" فى محاولة لصنع لقاح COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زعم خبراء الحياة البرية أن حوالي نصف مليون سمكة قرش قد يتم ذبحها في محاولة لصنع لقاح Covid-19 .، حيث يتم حصاد الحيوانات المفترسة العلوية من أجل السكوالين ، وهو زيت طبيعي مصنوع في كبد أسماك القرش ، والذي يستخدم كدواء - بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا الحالية، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، يتم استخدام المكون كمساعد لزيادة فعالية اللقاح عن طريق خلق استجابة مناعية أقوى.

إذا تم استخدام أحد هذه اللقاحات في جميع أنحاء العالم ، تعتقد مجموعة Shark Allies المدافعة عن البيئة أن حوالي 250.000 سمكة قرش ستحتاج إلى الذبح لتوفير جرعة واحدة لكل شخص.

ومع ذلك يعتقد بعض العلماء أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعتين لتحصين السكان ، مما يعني أن حوالي 500000 سمكة قرش ستحتاج إلى الذبح ، وفقًا لحسابات المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.

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قال ستيفاني بريندل ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Shark Allies: `` إن حصاد شيء من حيوان بري لن يكون مستدامًا أبدًا ، خاصةً إذا كان حيوانًا مفترسًا كبيرًا لا يتكاثر بأعداد كبيرة.

هناك الكثير من الأشياء المجهولة حول حجم ومدة استمرار هذا الوباء ، ومن ثم عدد الإصدارات التي يجب أن نمر بها ، وإذا واصلنا استخدام أسماك القرش ، فقد تكون أعداد أسماك القرش المأخوذة لهذا المنتج عالية جدًا ، سنة بعد سنة.

نحن ببساطة نطلب إجراء اختبار السكوالين غير الحيواني جنبًا إلى جنب مع سمك القرش سكوالين بحيث يمكن استبداله في أقرب وقت ممكن، في مليارات الجرعات اللازمة سنويًا ، لعقود قادمة ، من الأهمية بمكان ألا نعتمد على مورد حيواني بري يمكن أن يكون ضارًا لأنواع أسماك القرش التي يتم اصطيادها من أجل النفط ، وهي ليست سلسلة إمداد موثوقة.

أعدت المجموعة عريضة عبرالإنترنت بعنوان "توقف عن استخدام أسماك القرش في لقاح COVID-19 - استخدم الخيارات المستدامة الحالية، في العريضة ، التي جذبت ما يقرب من 9500 توقيع على هدفها البالغ 10000 ، تقول المجموعة إن هناك "بدائل أفضل" لاستخدام السكوالين في اللقاحات.

وتقول المجموعة إن السكوالين المصنوع من زيت كبد سمك القرش هو الأكثر استخدامًا لأنه "رخيص للحصول عليه" و "سهل الحصول عليه، لكنهم يقولون إن التركيب الكيميائي لمركب سكوالين متطابق في أسماك القرش والبدائل غير الحيوانية ، مما يعني أن فعاليته في اللقاحات يجب أن تكون متطابقة بغض النظر عن مصدرها.