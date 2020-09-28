شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة للقاح أكسفورد..خبراء: لن يمنع من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضربة لآمال بريطانيا في تجنب الإغلاق القاسي الثاني، حذر العلماء من أن أول لقاح لفيروس كورونا لن يكون حلاً سهلاً أو سحريًا، ومن غير المرجح أن يمنع الناس من الإصابة بالمرض.

وقال الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة إنه قد يقلل فقط من أعراض الأشخاص ويكون فعالًا جزئيًا، حيث يشددون على الحاجة إلى توخي الحذر عندما يتم العثور على حقنة في نهاية المطاف ويتم طرحها.

ووضع كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي المعيار عند 40 إلى 60 في المائة من الكفاءة، على غرار لقاح الإنفلونزا، لكن فريق جامعة أكسفورد الذي يقود مسئولية اللقاح حدد هدفًا بحد أدنى 50 في المائة.

وقال الخبراء في تقرير نشرته ديلى ميل، إن اللقاح الذي يمكنه خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى النصف سيكون ذا قيمة كبيرة، لكن هذا يعني أن ملايين البريطانيين، من الناحية النظرية، سيظلون عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يهدد حياتهم.

أقر بوريس جونسون سابقًا أن برنامج الاختبار الشامل هو "الأمل الوحيد" للمملكة المتحدة في تجنب إغلاق وطني آخر، في غياب لقاح.

ومن المحتمل أن تتم متابعة المرحلة الأولى بعلاج معزز بعد حوالي شهر وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى لقاحين مختلفين لتحفيز جهاز المناعة لديهم.

وقال مصدر حكومي للتايمز: "الأمر يعتمد على ما نجده. يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحًا على المدى القصير إلى المتوسط ​​هي العثور على لقاح ، أو جرعتين من اللقاح، ما يقلل من شدة الأعراض، من المحتمل أننا قد نحتاج إلى عدة لقاحات، لكننا ندعم الكثير من الخيول.

وقال رئيس اللقاحات في مؤسسة Wellcome إن اللقاح الأول ربما يحتاج إلى التدرج جنبًا إلى جنب مع القيود الأخرى.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إدارة توقعات الجميع بشأن ما يمكن أن يفعله رواد اللقاحات الأوائل".

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وتم الكشف يوم أمس أن علماء بريطانيين سيكونون أول من ينفذ دراسة مثيرة للجدل في العالم حيث يصاب متطوعون عمدًا بفيروس كورونا.

يقال إن "تجربة التحدي" - التي يمكن أن تسرع بسرعة الموافقة على اللكمات التجريبية - من المقرر أن تبدأ في يناير في عيادة في شرق لندن.

سيصاب المشاركون بجرعة من SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ Covid-19، بعد شهر من تلقيحهم، وفقًا لصحيفة Financial Times.

ويمكن للدراسة، التي تم تمويلها من قبل الحكومة أن تساعد صانعي الأدوية في اختبار لقاحات Covid-19 الخاصة بهم دون الحاجة إلى انتظار المتطوعين للإصابة بالفيروس بشكل طبيعي.

ومن المتوقع تجنيد ما بين 100 و200 مشارك في التجربة، التي تديرها مجموعة مناصرة أمريكية قامت بحملات من أجل تجارب التحدي البشري.

ومن غير الواضح ما هو اللقاح المرشح الذي سيتم اختباره، لكن عملاقي الأدوية AstraZeneca وSanofi أصرا على أنهما لن يشاركا.

وتواصلت MailOnline مع إمبريال كوليدج لندن - المتسابقة الأخرى في بريطانيا - للتعليق على مشاركتها.

يتم نشر التجارب بشكل شائع من قبل العلماء الذين يحاولون تطوير لقاح وقد تم استخدامه في الملاريا والتيفوئيد والإنفلونزا.

ولكن، على عكس تلك الأمراض، لا يوجد علاج مثبت للأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخفيف، لذلك لا يوجد ما يمنع المشاركين من الإصابة بمرض خطير.