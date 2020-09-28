لخفض الكوليسترول المرتفع… اتبعوا هذه النصائح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:57 مساءً - يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم في الإصابة بالأمراض والأزمات القلبية، ولهذا عليك بالعمل على التقليل من الكوليسترول المرتفع بالدم من خلال اللجوء إلى العديد من الطرق البسيطة والنصائح التي نستعرضها فيما يلي.

ممارسة التمارين الرياضية

الرياضة من الطرق الجيدة التي تساعد على تحسين معدل الكوليسترول بالدم، حيث أنها تؤدي إلى رفع معدل الكوليسترول الجيد والتقليل من الكوليسترول السيء.

ويفضل ممارسة التمارين الرياضية 5 مرات أسبوعيا حتى لو أحد أنواع الرياضة الخفيفة مثل المشي لمدة 20 دقيقة.

فقدان الوزن الزائد

تعتبر زيادة الوزن إحدى مسببات ارتفاع الكوليسترول ولهذامن المهم التخلص من الدهون الزائدة بالجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي خالي من الدهون والسكريات التي تتسبب في زيادة الوزن.

الابتعاد عن التوتر

التوتر والقلق من مسببات ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وارتفاع معدل ضغط الدم، ولهذا من المهم الابتعاد عن مسببات القلق والتوتر والحرص على الاسترخاء والابتعاد عن الضوضاء لبعض الوقت يوميا مما يساعد على خفض الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية والجلطات التي من الممكن أن يتعرض إليها الإنسان.

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التوقف عن التدخين

التدخين يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، ووفقا لدراسة أشار إليها موقع health line فإن الخلايا المناعية لدى المدخنين لا تستطيع إعادة الكوليسترول من جدران الأوعية الدموية إلى الدم ونقله إلى الكبد، ما يساعد على زيادة معدل الكوليسترول الضار بالدم والتسبب في الكثير من المخاطر القلبية والنوبات والجلطات.

اختيار الطعام الصحي

حتى يتم التقليل من معدل الكوليسترول الضار بالدم يجب الحرص على التقليل من استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، وخاصة التي توجد في اللحوم الحمراء والحليب كامل الدسم ومشتقاته.

الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المهدرجة أو المتحولة، والتي توجد بشكل كبير في الوجبات السريعة.

من المهم تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والتقليل من ضغط الدم المرتفع، والتي لها دور في التقليل من الكوليسترول المرتفع بالدم، ومن أهم هذه الأطعمة الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون كما أنها تتواجد في بذور الكتان.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على امتصاص الكوليسترول بالدم، ومن هذه الأطعمة الفاصولياء الحمراء، والكمثرى، والتفاح، والكرنب ودقيق الشوفان.

الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية المشبعة تساعد على التقليل من معدلات الكوليسترول الضار بالدم، وزيادة الكوليسترول الجيد ومن مصادره زيت الزيتون، وزيت الكانولا، والمكسرات بأنواعها والأفوكادو.