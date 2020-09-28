يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم من الأمور الخطيرة على صحة القلب، حيث يتسبب في الإصابة بالأمراض والأزمات القلبية، ولهذا عليك بالعمل على التقليل من الكوليسترول المرتفع بالدم من خلال اللجوء إلى العديد من الطرق البسيطة والنصائح التي نستعرضها فيما يلي.



نصائح لخفض الكوليسترول المرتفع

ممارسة التمارين الرياضية





الرياضة من الطرق الجيدة التي تساعد على تحسين معدل الكوليسترول بالدم، حيث أنها تؤدي إلى رفع معدل الكوليسترول الجيد والتقليل من الكوليسترول السيء.

ويفضل ممارسة التمارين الرياضية 5 مرات أسبوعيا حتى لو أحد أنواع الرياضة الخفيفة مثل المشي لمدة 20 دقيقة.

فقدان الوزن الزائد





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تعتبر زيادة الوزن إحدى مسببات ارتفاع الكوليسترول ولهذامن المهم التخلص من الدهون الزائدة بالجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي خالي من الدهون والسكريات التي تتسبب في زيادة الوزن.

الابتعاد عن التوتر





التوتر والقلق من مسببات ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وارتفاع معدل ضغط الدم، ولهذا من المهم الابتعاد عن مسببات القلق والتوتر والحرص على الاسترخاء والابتعاد عن الضوضاء لبعض الوقت يوميا مما يساعد على خفض الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية والجلطات التي من الممكن أن يتعرض إليها الإنسان.

التوقف عن التدخين





التدخين يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، ووفقا لدراسة أشار إليها موقع health line فإن الخلايا المناعية لدى المدخنين لا تستطيع إعادة الكوليسترول من جدران الأوعية الدموية إلى الدم ونقله إلى الكبد، ما يساعد على زيادة معدل الكوليسترول الضار بالدم والتسبب في الكثير من المخاطر القلبية والنوبات والجلطات.

اختيار الطعام الصحي



