الأطفال أكثر حظا للنجاة من كورونا.. احتمال الإصابة أقل بنسبة 44%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يظهر تحليل للبيانات قاده راسل فينر، رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال في بريطانيا أن احتمالات إصابة الأطفال بـ"كوفيد-19" تقل عن البالغين بنسبة 44%.

وقال البحث: "في تلك المراجعة المنهجية والتحليل الذي شمل 32 دراسة، تبين أن الأطفال والمراهقين دون الـ20 عاماً تقل لديهم احتمالات الإصابة بنسبة 44% مقارنة بالبالغين".

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1.002.036 شخصاً في العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات الذي بلغ 204.762 والإصابات 7.116.456، وتليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة.