القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يظهر تحليل للبيانات قاده راسل فينر، رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال في بريطانيا أن احتمالات إصابة الأطفال بـ"كوفيد-19" تقل عن البالغين بنسبة 44%.
وقال البحث: "في تلك المراجعة المنهجية والتحليل الذي شمل 32 دراسة، تبين أن الأطفال والمراهقين دون الـ20 عاماً تقل لديهم احتمالات الإصابة بنسبة 44% مقارنة بالبالغين".
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1.002.036 شخصاً في العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.
والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات الذي بلغ 204.762 والإصابات 7.116.456، وتليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأطفال أكثر حظا للنجاة من كورونا.. احتمال الإصابة أقل بنسبة 44% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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