الاتحاد الأوروبي: اتفاق تبادل الأسرى في اليمن يمهد لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ويعزز بناء الثقة بين الأطراف اليمنية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/9/28 07:17 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/9/28 07:17 م بتوقيت أبوظبي

الاتحاد الأوروبي: اتفاق تبادل الأسرى في اليمن يمهد لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ويعزز بناء الثقة بين الأطراف اليمنية

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