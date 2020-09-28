أهمية الكالسيوم للأطفال وأهم مصادره

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - يعتبر الكالسيوم من الأملاح الضرورية لصحة الانسان وخاصة الاطفال حيث يدخل في تركيب العظام والأسنان كدور أساسي في تكوينها، علاوة لدوره في عمليات الجسم المختلفة وتأثيره على صحة باقي الأجهزة وأهمها القلب، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا اللقاء مع اختصاصية التغذية الدكتورة رضوى أبو موسى، حيث تستعرض معك أهم مصادر الكالسيوم وفوائده للطفل في مراحل عمره المختلفة كالآتي. احتياجات الطفل اليومية من الكالسيوم حسب عمره يفضل الحصول على الكالسيوم من مصادره الطبيعية يحتاج الأطفال من عمر 1-3 سنوات إلى 700 ملليجرام من الكالسيوم .

يحتاج الأطفال من عمر 4-8 سنوات إلى 1000 ملليجرام من الكالسيوم.

يحتاج الأطفال والبالغين من عمر 9 إلى 18 عامًا إلى 1300 ملليجرام من الكالسيوم. كم يحتاج الطفل الرضيع من الكالسيوم يومياً؟ لا يستغني الرضع عن الكالسيوم يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر إلى 200 ملليجرام من الكالسيوم في اليوم.

يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 11 شهرًا إلى 260 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا. مصادر الكالسيوم الطبيعية يعتبر الحليب من أهم مصادر الكالسيوم يتوافر الكالسيوم في الحليب بنسبة كبيرة.

ويتوافر في الألبان.

ويتوفر في الجبن الصلب مثل جبن الشيدر.

وكذلك في الخضروات الورقية مثل السبانخ.

وفي فول الصويا.

ويتوفر الكالسيوم في القرنبيط" الزهرة".

الفاصوليا البيضاء والحمص.

ويتواجد بكثرة في اللوز وبذور السمسم. فوائد الكالسيوم للطفل يتوافر الكالسيوم في فول الصويا يعمل الكالسيوم على تعزيز صحة عظام وأسنان الطفل وتقويتها.

كما أن له أهمية كبيرة في تعزيز وسلامة صحة القلب.

يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

ويعزز عمل الناقلات العصبية في الجسم.

كما يعمل على نمو العضلات وسلامتها عند الصغار والكبار.

وللكالسيوم دوره في تنشيط أنزيمات الليبيز الضرورية للتحليل الدهون كي يمتصها الجسم ويستفيد منها ويتخلص من الفائض.

نقص الكالسيوم يؤدي إلى إصابة الأطفال بالكساح وتقوس العظام.

نقص الكالسيوم يؤدي إلى تأخر ظهور الأسنان عند الرضع.

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