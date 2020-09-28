ببجي تقتل طفلاً مصرياً بالسكتة القلبية

الإثنين 28 سبتمبر 2020

توفي طفل مصري في الثانية عشرة من عمره إثر إصابته بسكتة قلبية نتيجة استخدامه لعبة "ببجي" لساعات متواصلة.



وقالت وسائل إعلام مصرية إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في منزله إثر سكته قلبية مفاجئة.

Advertisements

وأكدت طوارئ مديرية الشؤون الصحية، أن الطفل وصل جثة هامدة بصحبة بعض الأهالي على أنه توفى إثر إصابته بسكته قلبية نتيجة استخدامه لعبة "ببجي" حيث وجد هاتفه المحمول بجواره مفتوحا وعليه اللعبة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة السلام وإخطار النيابة العامة للتأكد من الأسباب التي أدت إلى الوفاة حتى يتسنى التصريح بالدفن.