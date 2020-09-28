اللقاحان الروسيان ضد كورونا.. معلومات وخصائص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة إن اللقاحات الروسية ضد كورونا يمكن أن تكسب مناعة لمدة عامين وأكثر.

وأضاف "غينتسبورغ"، وهو أحد مبتكري "سبوتنيك V"، أول لقاح ضد الفيروس التاجي يسجل رسميا على مستوى العالم: "ما هي مدة الحماية التي يوفرها سبوتنيك V؟ من الصعب الإجابة بشكل قاطع، لكن اللقاح تم تحضيره على أساس المنصة ذاتها ضد فيروس إيبولا، وهو صالح وفقا للنتائج المرصودة لمدة عامين. من الممكن أن تستمر الحماية المستمدة من التطعيم ضد (كوفيد– 19) لفترة أطول، لكن هذا لا يمكن تأكيده إلا تجريبيا".

وقال موقع "سبوتنيك": يأمل مبتكرو "أبيواك كورونا"، اللقاح الروسي الثاني المضاد للفيروس التاجي، والذي جرى تطويره في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أن يكون لعقارهم تأثير وقاية أطول.

ويقول رينات مكسيوتوف، المدير التنفيذي لمركز "فيكتور" إن اللقاح جديد، ولم يتعد عمره 8 أشهر فقط، والدراسات لا تزال متواصلة بمشاركة المتطوعين، وتبعا لذلك "فإن تجربتنا لا تسمح لنا بالخروج بتنبؤات طويلة المدى"، مضيفا أن المركز مع ذلك يستخدم نفس المخطط المستخدم في لقاح التهاب الدماغ المنقول بالقراد، وفي مثل هذه الحالة، بعد دورة التطعيم الأولى، لا يلزم إعادة التطعيم لاحقا أكثر من مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

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وأوضح الموقع أن جدول التحصين باللقاحين الروسيين، أعد على أساس حقنتين، حيث أوضح مبتكر اللقاح الروسي الثاني، ما يجري داخل الجسم، مشيرا إلى أنه بعد 14 يوما من الحقنة الأولى باللقاح "أبيواك كورونا"، يرتفع مستوى الأجسام المضادة في الدم، "ولكن في الوقت نفسه، لا يتشكل عيار الأجسام المضادة الواقية إلا بعد الحقنة الثانية، والفاصل الزمني بينهما 21 يوما، وبالتالي، بعد فترة من أسبوع إلى أسبوعين من التطعيم الثاني، يجب أن يصبح الجسم محصنا ضد فيروس (سارس – كوف – 2)".

إلى ذلك، أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوجي، عن امتنان المنظمة للجانب الروسي لتطويره لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال كلوجي، عقب اجتماع مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "تثمن منظمة الصحة العالمية عاليا الجهود التي تبذلها روسيا لتطوير لقاح ضد (كوفيد-19)، وأود أن أشكر روسيا على جهودها الممتازة لابتكار لقاح آمن وفعال"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.