منها الزبادي والفواكه..أطعمة تطيل عمرك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - منذ ساعتين

يرغب الكثيرين في المحافظة على سلامة صحتهم ضد الأمراض إلى أقصى وقت ممكن، لا سيما وأن طول العمر عادة ما يرتبط باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة الرياضة.

وكشفت دراسة أجراها علماء بريطانيون عن قائمة بأفضل الأطعمة التي تعزز طول العمر.

ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، أوضح العلماء أن كلا من الزبادي قليل الدسم والمكسرات والفواكه، تساعد الناس على تجنب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وتسهم بشكل كبير في زيادة طول العمر.

Advertisements

وفقا للعلماء، من الضروري إضافة الحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية بشكل دوري إلى النظام الغذائي، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

وأظهرت الدراسة أن تناول الزبادي قليل الدسم يعد جزءًا من النظام الغذائي الصحي الذي يعزز عمل القلب كما يحمي من السمنة كونها هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية، وكذلك مرض السكري وبعض أنواع السرطان.

يذكر أن دراسة نشرت مؤخرا في مجلة “Obesity” أكدت أن فقدان الوزن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة، وبحسب المعهد الوطني للسرطان، فإن تلك السرطانات تشمل الكلى والقولون والبنكرياس والمرارة والكبد والثدي والغدة الدرقية.