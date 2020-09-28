كندا توقع اتفاقية للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:07 مساءً - منذ 40 دقيقة

كشف موقع TimesNowNews أن الحكومة الكندية وقعت اتفاقية للحصول على 20 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا Covid-19، موضحا أنه من خلال الصفقة الجديدة، ضمنت حكومة جاستين ترودو الوصول إلى 6 لقاحات رائدة مرشحة لفيروس كورونا حتى الآن.

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الاتفاقية تم توقيعها مع استرازينيكا AstraZeneca للوصول إلى لقاح محتمل يتم تطويره الآن في جامعة أكسفورد.

وقال: ” لقد استرشدنا بالعلم منذ البداية وحتى الآن يقوم فريق عمل لقاح فيروس كوروناCovid-19 بعمل مهم لمساعدتنا في تحديد خيارات واستراتيجيات اللقاح الواعدة.

وأوضح الموقع، أنه مع الاتفاق الجديد، فان حكومة ترودو، تحصل على إمكانية الوصول إلى 6 لقاحات رائدة مرشحة لفيروس كورونا، ومع ذلك، لم يظهر أي من المرشحين للعمل حتى الآن.

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قالت وزارة الصحة الكندية، إنها ستراجع الأدلة المتعلقة بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع لكل لقاح لتحديد ما إذا كانت اللقاحات الفردية ستتم الموافقة عليها للاستخدام في البلد قبل إتاحتها للمواطنين.

جاء هذا التطورالأخير بعد أيام من إعلان ترودو أن موجة ثانية من فيروس كورونا قد بدأت في البلاد وسط مخاوف من إغلاق محتمل.

وأضاف، في مقاطعاتنا الأربعة الكبرى (كولومبيا البريطانية وألبرتا وأونتاريو وكيبيك) ، بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا، مضيفا “نحن على شفا سقوط قد يكون أسوأ بكثير من الربيع.

وأكد أن البلاد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، من حوالي 300 حالة يوميًا في أغسطس إلى مستوى قياسي بلغ 1248 حالة في 22 سبتمبر.