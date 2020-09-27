ارتفاع وفيات كورونا بأمريكا وفرنسا.. و"أعلى قفزة" بإصابات هولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أنها سجلت 49871 جديدة بفيروس كورونا المستجد و853 وفاة.





وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و59087 حالة إصابة، ومجمل الوفيات 204033.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة السبت، مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.





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على جانب آخر، سجلت فرنسا 11123 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569، وأن عدد المتوفين جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727.





فيما أعلنت السلطات الصحية في هولندا أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد سجلت رقماً قياسياً يومياً بلغ 2995 حالة الأحد.

وبلغت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مستويات قياسية كل يوم تقريبا منذ منتصف سبتمبر/أيلول، وكان الرقم القياسي السابق الجمعة عندما رصدت السلطات 2777 حالة، في حين تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة 100 ألف حالة الأسبوع الماضي.

وسجلت السلطات الصحية 8 وفيات بسبب مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع مجملها إلى 6374 وفاة.