3 علامات تشير للإصابة بالسرطان.. راقب أظافرك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضح طبيب الأورام الروسي ميخائيل مياسنيكان، إمكانية التنبؤ بالإصابة بالسرطان عبر معاينة الأظافر.
وقال مياسنيكان إنه يمكن تحديد وجود الأورام الخبيثة بواسطة علامات مهمة بينها خطوط بألوان مختلفة في منطقة سرير الظفر تتراوح بين البني والأسود وتكون منفردة أو متفرقة، أو تشغل الأظافر بأكملها، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.
كما أكد ضرورة مراقبة ظهور التشققات أو تكسر الأظافر ووجود علامات نزف دموي تحت الظفر ومراجعة الطبيب فوراً حال ظهور هذه العلامات.
وأشار إلى أنه إذا لم يسفر علاج الفطريات أو الآفات المعدية في صفيحة الظفر عن نتائج جيدة بعد فترة طويلة، يجب عندها التوجه إلى طبيب الأورام.
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