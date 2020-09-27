ما هو الجانب الأفضل للنوم .. الأيمن أو الأيسر؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 8:45 مساءً

يختلف الناس في وضعيات النوم، فمنهم من يجد راحته في النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن أو حتى على البطن أو الظهر، لكن حتما لا تعتبر هذه الوضعيات جميعها صحية، فبعض الوضعيات نهى عنها الأطباء، بينما حثوا على النوم في وضعيات معينة لما فيها من فوائد صحية.

وحذر طبيب أميريكي من النوم على الجانب الأيمن، إذ يمكن أن يعرض أولئك الأشخاص الذين يفضلون النوم على الجانب الأيمن لمواجهة مخاطر الحد من وظائفهم الجسدية.

من المؤكد أن وضعية النوم يمكن أن تؤثر هي الأخرى على صحة الإنسان. في الماضي حذر الأطباء من النوم على الظهر لما فيه من أسباب تتعلق بحالات انقطاع النفس الخطيرة على الحياة. كما أن هناك أسباب أخرى تتعلق بالصحة لعدم النوم على الجانب الأيمن، وعلى العكس يتحدث الأطباء عن فوائد في النوم على الجانب الأيسر.

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فقد أوصت دراسة منشورة في دورية “أمراض الجهاز الهضمي السريرية” مؤخراً بضرورة تجنب النوم على الجانب الأيمن من جسمك. وأعزى القائمون على الدراسة السبب في ذلك إلى أن وجود الشريان الأورطي الرئيسي الممتد من القلب نحو الجانب الأيسر من الجسم لينقل الدم عبر الجسم.

وأعلن كبير أطباء القلب المستقل في وزارة الصحة الروسية أنه، لا توجد إحصاءات عن الأمراض بسبب وضع النوم.

قال يفغيني شليختو، كبير أطباء القلب المستقل في وزارة الصحة الروسية، إن النوم على الجانب الأيسر لا يضر بصحة القلب، إنها مسألة عادة.

وقال ردا على سؤال من المشاهدين في إطار حملة عموم روسيا “أسبوع الصحة”: “لا توجد مثل هذه البيانات (حول مخاطر النوم على الجانب الأيسر) ، هذه مسألة تتعلق بعادة كل فرد – ينام شخص على الجانب الأيسر، شخص أخر على الجانب الأيمن. لا توجد مثل هذه الإحصاءات، ولا توجد مثل هذه البيانات”.

يذكر أنه في وقت سابق، جادل عدد من العلماء بأن بعض أوضاع النوم يمكن أن تسبب مشاكل صحية. وأكد العلماء الصينيون أن عادة النوم على الجانب يمكن أن تؤدي إلى تكوين انزلاق غضروفي قطني.