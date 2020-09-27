لقاح كورونا يهدد نصف مليون سمكة قرش.. ما السبب ؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 8:44 مساءً

بالرغم من انتظار العالم إلى اللحظة التي يتم الإعلان فيها للتوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 33 مليون إنسان حول العالم.

حذر نشطاء في مجال البيئة من أن أسماك القرش باتت مهددة في ظل السعي الحثيث للحصول على مادة “السكوالين” المتوفرة في أكبادها، بعدما اكتشف العلماء أنها أحد المكونات الرئيسية للقاح فيروس كورونا قيد التطوير.

وذكرت صحيفة “تلجراف” البريطانية، أن التهديد يطال ما يقرب من نصف مليون سمكة قرش.

وأوضح النشطاء أن أكثر من 3 ملايين سمكة قرش تقتل كل عام للحصول على زيت كبدها لاستخدامات مختلفة.

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ويستخدم “السكوالين” من أسماك القرش حاليا في الطب كجزء من مادة مساعدة، وهو مكون يجعل اللقاح أكثر فعالية ويخلق استجابة مناعية أكبر.

بالفعل تستعين شركة الأدوية البريطانية “جلاكسوسميث كلاين” بمادة “سكوالين” في صناعة لقاحات الإنفلونزا.

وأعلنت الشركة البريطانية أنها ستصنع مليار جرعة من هذه المادة المساعدة للاستخدام في لقاحات “كوفيد-19”.

ويتطلب صنع طن واحد من مادة “سكوالين”، 3000 سمكة قرش، كما أعلنت أحد المنظمات أن تحصين كل شخص في العالم بجرعة واحدة من لقاح كورونا المحتوي على “سكوالين”، سيتطلب حوالي 250 ألف سمكة قرش، اعتمادا على الكميات المستخدمة، وقد يتضاعف العدد ليصل إلى نصف مليون سمكة قرش.

ويخشى دعاة الحفاظ على البيئة أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب على أسماك القرش إلى دفع بعض الأنواع إلى حافة الانقراض.