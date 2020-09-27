عصير الطماطم.. فوائد استثنائية لمرضى ضغط الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة علمية، مجموعة من الفوائد الاستثنائية لتناول شراب الطماطم غير المملح، والذي كان له أثرا صحيا ملحوظا على ضغط الدم، حيث ساعد في تحسن صحة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.



وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "فود ساينس أند نيوترشن"، أن شرب عصير الطماطم غير المملح، أدى إلى ضبط ضغط الدم والبروتين الدهني منخفض الكثافة لدى البالغين اليابانيين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في الدراسة، تناول 184 من الذكور و297 من الإناث كميات كبيرة من عصير الطماطم غير المملح على مدار عام واحد.

وفي نهاية البحث، تبين انخفاض ضغط الدم لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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كما لاحظ الباحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في 125 مشاركا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

وكانت هذه النتائج المفيدة متماثلة بين الرجال والنساء وبين مختلف الفئات العمرية.

وقال الباحثون: "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر".