شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تُحذر: تناول 450 جرام من الأرز الأبيض في اليوم يزيد خطر الإصابة بـ«السكري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير نشر استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، دراسة حديثة كشفت أن زيادة تناول الأرز الأبيض تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. وأوضح “الجهني”، عبر تغريدة له بموقع تويتر أن الدراسة كشفت أن استهلاك أكثر من 3 أكواب (٤٥٠جرام باليوم) من الأرز الأبيض في اليوم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة مقارنة بتناول كميات أقل من كوب واحد باليوم (١٥٠ جرام باليوم).

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