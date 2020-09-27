ميكروب "آكل للدماغ" يهدد ولاية أمريكية.. الموت في مياه الصنبور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى آلاف السكان في ولاية تكساس الأمريكية تحذيرا من استخدام مياه الصنبور، وذلك بعد اكتشاف ميكروب خطير يأكل الدماغ.



وحذرت السلطات المعنية في الولاية، السبت، من أن الاختبارات التي أجريت على المياه أثبتت وجود ميكروب "أميبا النيجلرية الدجاجية".

وجاءت التحقيقات في أعقاب إصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بالميكروب، ووفاته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أن الأميبا قد دخلت لجسد الطفل في حديقة ألعاب مائية بالمدينة، أو من خلال صنبور ماء، الأمر الذي جعلها تحذر السكان بضرورة غلي ماء الصنبور قبل شربه أو استعماله في الطهي لحين التحقق من سلامة المياه.

كذلك أوصى الخبراء بمراعاة تدابير أخرى كالحرص على عدم إدخال الماء للأنف عند الاستحمام أو غسل الوجه، وعدم السماح للأطفال باللعب بخراطيم أو رشاشات الماء تحسبا لدخول الماء إلى أجسادهم عن طريق الخطأ.

ووفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الخطر الأكبر للأميبا النيجلرية الدجاجية يكمن لدى دخول المياه الملوثة إلى أجسام البشر من خلال أنوفهم.

وحسب موقع مركز "مايو كلينيك" الطبي الأمريكي، فإن العدوى النيجلرية هي حالة نادرة تصيب الدماغ وعادة ما تكون مُميتة، وتنتج عن الأميبا التي تشيع في بحيرات الماء العذب، والأنهار، والينابيع الساخنة. ويحدث التعرض لها غالبا أثناء السباحة أو الرياضات المائية الأخرى.

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وتنتقل النيجلرية الدجاجية داخل الأنف متجهة لأعلى وصولا إلى الدماغ، حيث تتسبب في تلف حاد.

ويموت معظم المصابين بالعدوى النيجلرية في غضون أسبوع.

ويتعرض ملايين الأشخاص للأميبا المتسببة في العدوى النيجلرية سنويا، ولكن القليل للغاية من بينهم يمرضون جرّاءها.

ووفقا للمركز الطبي، فإن أعراض الإصابة بهذا النوع من الأميبا تظهر خلال فترة تتراوح، ما بين 2 إلى 15 يوما، من التعرض لها.

وتشمل الأعراض تغيرا في حاسة الشم أو التذوق، والحمى، وصداع شديد مفاجئ، وتيبس في الرقبة، والشعور بحساسية ضد الضوء، والغثيان والقيء، والتشوش، وفقدان التوازن، والنعاس، بالإضافة إلى الهلوسة.

ويشير المركز إلى أنه من الممكن أن تتفاقم الأعراض سريعا لتتسبب بالوفاة خلال أسبوع واحد.