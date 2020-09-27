جهاز يعالج أمراض شبكية العين في 3 دقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن عالم بريطاني من ابتكار جهاز يمكنه أن يحسن صحة العين ويعالج مشاكل الشبكية في غضون 3 دقائق فقط.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الجهاز الجديد، يعالج أمراض شبكية العين، مثل التنكس البقعي المرتبط بالسن، واعتلال الشبكية، للأشخاص فوق الـ40 عاما.

وقال البروفيسور جلين جيفري، من معهد "يو سي إل" لطب العيون: "لتجنب تدهور العين، فإن جهازنا يعيد تشغيل الشبكية "المسنة" عن طريق دفعات قصيرة من الضوء الأحمر طويل الموجة".

وأضاف: "النظر إلى الضوء الأحمر طويل الموجة، لمدة 3 دقائق في اليوم، يمكن أن يجدد الشبكية ويحسن البصر بسرعة كبيرة، تكافح تدهور الرؤية".

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وتابع "حساسيتك الشبكية ورؤية الألوان تتقلصان تدريجيًا، مع وصول الشخص إلى مرحلة الشيخوخة".

ووجد الباحثون سابقًا أن الضوء الأحمر يحسن الرؤية لدى الفئران والنحل والذباب.

وأشار جيفري: "تُظهر دراستنا أنه من الممكن تحسين الرؤية بشكل كبير لدى الأفراد المسنين، وذلك باستخدام تعريضات بسيطة وجيزة لأطوال موجات الضوء التي تعيد شحن نظام الطاقة، الذي انخفض في خلايا الشبكية، هذه التكنولوجيا بسيطة وآمنة".