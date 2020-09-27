أعراض القدم السكري.. 7 طرق للوقاية

يعتبر القدم السكري من مضاعفات مرض السكري، التي تتسبب في حدوث مشكلات القدمين، نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم ما يتسبب في حدوث أمراض الأوعية الدموية الطرفية والاعتلال العصبي السكري.

وللوقاية من هذه الحالة، على مريض السكر اتباع بعض طرق الوقاية التي تحميه من الإصابة بالقدم السكري.





أعراض القدم السكري

وقد يصاب مريض السكري ببعض المشكلات في القدم الناتجة عن ارتفاع السكر بالدم، والتي قد تتسبب في تلف الأعصاب في القدم ومن أعراضها:

عدم الإحساس ببعض مناطق القدم.

الشعور بالألم والتهيج بالقدمين.

الإصابة بالتهابات القدمين.

ارتفاع درجة حرارة القدم المصابة.

وجود إفرازات من القدم لها رائحة كريهة.

عدم التئام الجروح سريعا.

الرغبة في فرك القدم بشكل مستمر.

زيادة فرصة الإصابة بالتقرحات والجروح بالقدمين.

في حالات متقدمة من القدم السكري قد يلجأ الطبيب إلى بتر الأصابع المصابة أو القدم.

ومن هذا الصدد فإنه من المهم توخي الحذر للمصابين بمرض السكري والعمل على إدارة المرض والتحكم به حتى لا يصاب المرضى بمضاعفات مرض السكري ومنها القدم السكري.





طرق الوقاية من القدم السكري

الحفاظ على نسبة السكر بالدم

من المهم لمريض السكري الاهتمام بتجنب ارتفاع نسبة السكر بالدم، والعمل على الحفاظ عليها في المعدلات الطبيعية واتباع إرشادات الطبيب، والنمط الغذائي السليم، وتناول الأدوية في مواعيد منتظمة مع الحرص على الفحوصات والتحاليل المنتظمة للتعرف على نسبة السكر ومنها إجراء تحليل السكر التراكمي كل 3 أشهر.

فحص القدمين

على المريض فحص القدمين بشكل يومي وملاحظة القرح أو الاحمرار أو الالتهابات إن وجدت، وبالتالي الحرص على استشارة الطبيب والعمل على العلاج سريعا حتى لا تصاب القدم بالمضاعفات التي تصل إلى حد البتر.

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اختيار الأحذية الداعمة

يجب على مريض السكري الحرص على شراء الأحذية المريحة الداعمة التي تعمل على حماية الكعب ومقدمة القدم.

ويمكنك استشارة الطبيب في اختيار الحذاء وعليك تجنب ارتداء الأحذية الضيقة والعالية، التي قد تتسبب في مشكلات القدمين ومنها القدم السكري .

اختيار جوارب صحية

عليك بارتداء جوارب في المنزل وعدم المشي حافي القدمين، وعليك أيضا باختيار أنواع جيدة من الجوارب والتي تكون مصنوعة من الألياف حتى تعمل على الحماية من تعرق القدمين، وعدم اختيار الجوارب الضيقة على القدم والتي تقلل من عمل الدورة الدموية مما يتسبب في حدوث مشكلات القدمين.





غسل القدمين يوميا

عليك بغسل القدمين بشكل يومي بالماء الفاتر والحرص على تجفيفها برفق، كما يمكنك فرك القدمين برفق ووضع بودرة التلك بين الأصابع وعلى القدمين والتي تعمل على الحفاظ على جفاف الجلد.

كما يمكنك استخدام نوع جيد من كريمات الترطيب والتي تساعد على الحفاظ على نعومة جلد القدمين.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت من مرضى السكري ومن المدخنين، فإن هذا قد يعرض صحتك للخطر، ومن الممكن أن تصاب بالقدم السكري سريعا، حيث أن التدخين يقلل من تدفق الدم مما يتسبب في مشكلات بالدورة الدموية، وقد يقود إلى حدوث جروح مع عدم القدرة على التئامها، ولهذا فمن المهم التوقف عن التدخين نهائيا.

إجراء فحوصات القدمين بانتظام

عليك بالمتابعة مع الطبيب الخاص بالقدم السكري والعمل على إجراء الفحوصات اللازمة على القدمين بشكل منتظم حتى يتم العلاج المبكر لتلف الأعصاب أو ضعف الدورة الدموية أو الالتهابات التي تظهر على القدمين في حالة الإصابة بالقدم السكري.