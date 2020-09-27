شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات من google meets لن تكون مجانية ابتداءً من الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيضطر مستخدمي خدمة اجتماعات جوجل «google meets» المجانية إلى قصر مكالمتهم الجماعية على 60 دقيقة أو أقل ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل، حيث ستقتصر الإصدارات المجانية من البرنامج على الاجتماعات التي لا تزيد مدتها عن ساعة بعد 30 سبتمبر الجاري.

وكانت Google قد أعلنت في أبريل الماضي إنها ستسمح باجتماعات غير محدودة في نظامها الأساسي للدردشة المرئية Google Meet لجميع المستخدمين حتى 30 سبتمبر.

وستختفي أيضا بعض الميزات التي كتان يتمتع بها البرنامج المجاني، مثل السماح باجتماعات تصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100ألف فرد في نطاق واحد، فضلا عن القدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات في جوجل درايف، إلا أنه سيكون متاح لأي شخص لديه حساب Google إنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص، وبدون حد زمني.