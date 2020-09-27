شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي أمريكي يرفض طلب 3 من صناع محتوى TikTok بتأجيل الحظر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفض قاضٍ في ولاية بنسلفانيا طلبًا من ثلاثة من صانعي محتوى على موقع TikTok لإلغاء حظر التطبيق مؤقتًا، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد، والذي من شأنه حظر التنزيلات الجديدة من Google ومتاجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة.
قال دوغلاس مارلاند، وكوزيت ريناب، وأليك تشامبرز إنهم «يكسبون رزقهم من المحتوى الذي ينشرونه على TikTok»، قائلين إن صفحة «For You» الخاصة بالمنصة فريدة من نوعها بين منصات الوسائط الاجتماعية، لأن خوارزميتها تسمح لصناع المحتوى غير المعروفين بعرض محتواها لجمهور كبير، وقالوا إنهم سيفقدون الوصول إلى عشرات الآلاف من المشاهدين والمبدعين المحتملين كل شهر، وهو تأثير تضخمه التهديد الوشيك بإغلاق TikTok
وقال القاضي في رفض الطلب «إن الحظر سيشكل بلا شك إزعاجًا، لكنه المشتكين الثلاثة فشلوا في إثبات أنهم سيعانون من ضرر فوري لا يمكن إصلاحه إذا تم حظر التنزيلات الجديدة، حيث سيظل التطبيق قيد التشغيل لمدة للمشتركين الحاليين في حالة سريان الحظر، وسيظل بإمكانهم إنشاء محتوى ونشره ومشاركته لملايين متابعيهم الحاليين.
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