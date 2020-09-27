هذا ما يحدث للجسم على مدى أشهر من العزلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:58 مساءً - منذ أن بدأ الوباء رسميا في مارس ، قيل لنا أن البقاء في المنزل هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة بـ Covid-19. وهو كذلك. ولكن الحياة في العزلة يمكن أن تسبب الأمراض الجسدية من تلقاء نفسها.

إنّ البقاء في المنزل لفترة طويلة يشوه الجسم ، ويضعف القلب والرئتين وحتى يضعف وظيفة الدماغ. وقد تبقى آثار الحياة في عزلة معنا بعد نهاية الوباء أيضاً.

إليك ما يمكن أن تقوم به نصف عام من العزلة ومن البقاء في المنزل لجسمك.

تبدأ بخسارة العضلات

إنّ أسبوع من البقاء في المنزل ، سواء كنت تعمل أو تأكل أو تنام ، قد يشعرك بالراحة وقد يكون في بعض الأحيان ضروريا”.ولكن كل الخمول الذي يأتي مع ذلك يؤدي إلى التراجع عن التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.

هذا لأنه يمكن أن يستغرق الأمر شهورا لبناء العضلات وأسبوع واحد فقط لخسارتها. وقال كيث بار ، أستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة كاليفورنيا ديفيس ، إن البشر ، على الرغم من كل صلابتهم، يفقدون العضلات بسرعة أكبر كلما تقدمنا في السن.

عندما تفقد العضلات ، فأنت لا تفقد بالضرورة الجزء الأكبر منها ، ولكنك تفقد قوتها ، وهو ما قال عنه بار أنه واحد من” أقوى المؤشرات ” للمدة التي ستعيش فيها.

وقال: “كلما بقينا أقوى ، كان من الأسهل بالنسبة لنا الحفاظ على طول العمر.”

يضعف قلبك ورئتيك

إذا كنت لا تمارس الرياضة ، فأنت لا ترفع معدل ضربات القلب. وقال بار إنه عندما لا يضخ قلبك بقوة ، يصبح أضعف.

وقال الدكتور باناجيس غالياتساتوس ، أخصائي أمراض الرئة من مركز جونز هوبكنز بايفيو الطبي ، إن الشيء نفسه يحدث لرئتيك عندما تكون غير نشط. وقال إن العديد من مرضاه شعروا بتدهور وظيفة التنفس لأنهم لم يعودوا يمارسون التمارين الرياضية.

يعتبر الأشخاص الذين يعانون من سوء صحة الرئة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي لأنه مرض تنفسي ، لذلك من المحتمل أن يبقوا في منازلهم لتقليل خطر العدوى. ولكن إذا لم يتحركوا وزادوا تدفق الدم إلى رئتيهم ، فإن حالتهم الموجودة مسبقا قد تضر بهم على حدّ سواء.

وقال غالياتساتوس: “لا يمكن لدواء واحد أن يفعل ذلك”. إذا لم يكن من الآمن مغادرة المنزل ، يوصي بار بالرقص أو العثور على أدوات منزلية واستخدامها في تدريبات القوة المنزلية – كاستخدام علبة الحليب لرفع الأثقال مثلاً.

تكسب الدهون

إذا كنت في المنزل طوال اليوم ، كل يوم ، فمن المحتمل أن تكون قريباً جداً من مخزن المؤن الخاص بك. اعتمادا على وجهة نظرك ، إنّ هذا الأمرإما مريح أو خطير.

مع هذا الوصول السهل ، قد تتسع نافذة “التغذية” ، أو الفترة الزمنية التي تتناول خلالها معظم وجباتك ، من 10 أو 12 ساعة كل يوم إلى 15 ساعة في اليوم-أكثر من نصف اليوم ، مما قد يتسبب في ارتفاع مستويات الأنسولين لديك. وقال جايلز دوفيلد ، أستاذ في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء في جامعة نوتردام الذي يدرس إيقاعات الساعة البيولوجية والتمثيل الغذائي ، من بين مواضيع أخرى ، إن الأنسولين يشجع تخزين الدهون وتحويل جزيئات الدهون الأخرى إلى دهون.

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وقال دوفيلد إن الإفراط في تناول الطعام يمثل أيضا مشكلة لأنه في بداية الوباء ، قام العديد من الأشخاص بتخزين الأطعمة غير القابلة للتلف خوفاً من أن تنقص في الأسواق. إنّ العديد من الأطعمة غير القابلة للتلف يتمّ هضمها بشكل سريع وهي غنية بالسكريات والنشويات.

زيادة الوزن خلال فترات الإجهاد الشديد أمر طبيعي ، وكان 2020 مرهقا بلا هوادة. زيادة الوزن يصبح خطيرا ، عندما يتحول إلى السمنة. ثم ، قد يبدأ جسمك في مقاومة الأنسولين ، وقد تتطور مشاكل صحية مزمنة مثل مرض الأيض الغذائي أو مرض السكري ، كما قال دوفيلد.

تتأثر طريقة جلوسك

نملك جميعا وضعية الجلوس التي نغرق فيها دون وعي-تراجع إلى الأمام ، الكتفين منحنين ؛ العمود الفقري ككرة لولبية ، الرقبة منحنية على صدرك ، والمرفقين للأعلى.

لكن الجلوس والاستلقاء طوال اليوم يمكن أن يؤثر بشكل خطير على وضعك ويجهد ظهرك, الرقبة, الكتفين, الوركين والعينين, قال براندون براون, عالم الأوبئة وأستاذ مشارك في مركز المجتمعات الصحية في جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد.

يقترح براون القيام من مقعدك مرة واحدة في الساعة, التجول ثمّ التمدّد للحظة. حتى أنك قد تستلقي على الأرض و “دع ظهرك يعدل,” كما قال.

يتأثر نومك

ما لا يقل عن نصف الأميركيين يعانون من نقص في فيتامين (د) ، الذي يحافظ على كثافة العظام ويحمي من التعب. أنت بالتأكيد واحد منهم إذا كنت تقضي معظم يومك في المنزل, والستائر مغلقة, قال دوفيلد.

يقول دوفيلد : “إن الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس في الصباح يساعد على مزامنة إيقاع الساعة البيولوجية في جسمك لذلك إذا كنت منعزلاً طوال الأسبوع أو تعمل في الظلام ، فقد تعاني من مشاكل في النوم أيضا.

وقال براون طالما كنت تواظب على المشي أو ممارسة الرياضة, القيام بأعمال في الحديقة أو أي من الأنشطة الأخرى التي تجرك إلى الخارج قليلا, لن تحتاج إلى القلق بشأن الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس. إذا كنت غير قادر على الخروج من المنزل أو لن يسمح لك الطقس بذلك ، فإن الضوء الساطع الاصطناعي يمكن أن يساعد جسمك على استعادة لياقته في الصباح ، كما يمكن تجنب الأضواء الزرقاء في الليل.

دماغك يبطئ

إنّ نمط الحياة في عزلة يمكن أن يبطئ عمل الدماغ أيضا.

وقال بار إن التمارين الرياضية تنتج بعض المواد الكيميائية في الدماغ التي تكسر السموم في الدم وحتى تمنعها من الذهاب إلى الدماغ ، حيث يمكنها قتل الخلايا.

عدم ممارسة التمارين الرياضية يعني أنك لن تكسر بكفاءة المنتجات الثانوية للأحماض الأمينية التي تنتهي بالسموم العصبية في الدماغ.

إنّ آثار العزلة خبيثة-مثل الوباء ، فإن الأعراض الجسدية بعد أشهر من العزلة غالبا ما تكون غير واضحة حتى تصبح ضارة أو خطيرة.

من الممكن أيضا تجنب هذه الأعراض قبل أن تبدأ للأبد.

يقول خبراء الصحة إن إعطاء الأولوية لصحتك العقلية والبدنية أثناء البقاء في المنزل يتطلب بعض العمل ، ولكنها آلية تكيف أكثر صحة كوننا لا نعلم إلى متى سيبقى Covid-19 يشكل تهديدا. وعندما يكون من الآمن العيش بشكل كامل مرة أخرى ، ستكون مستعداً.