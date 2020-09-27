مشروبات فعالة لحرق دهون الكرش

تكدس البطن بالدهون من أكثر المشاكل المنتشرة بين السيدات، والتي تسبب لهن الإحراج وعدم الرضا عن أنفسهن، فلا تستطيع المرأة أن ترتدي الملابس الضيقة حتى لا تظهر شكل البطن، وللتخلص من هذه المشكلة نحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة البطن والأرداف مع اعتماد المشروبات الحارقة التي تعمل على حرق دهون البطن وإنقاص الوزن، ومن خلال هذا المقال نقدم لك مجموعة من المشروبات التي تساعدك على إنقاص الوزن.

مشروبات سحرية للتخلص من دهون البطن



مشروب الرمان والنعناع للتخلص من دهون البطن العنيدة

المكونات

ملعقة كبيرة من قشور الرمان المطحونة

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي جميع المكونات في كوب الماء المغلي واتركيهم على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة

اشربي المشروب قبل الفطار ب 30 دقيقة

تناولي المشروب مرة يومياً قبل الافطار للحصول على بطن ممسوحة



مشروب الزنجبيل والكمون للتخلص من الكرش نهائياً

المكونات

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من العسل

عصير ليمونة

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي جميع المكونات في الماء المغلي

غطي الكوب واتركيه لمدة 5 دقائق

تناولي المشروب قبل الفطار والعشاء ب 30 دقيقة

احرصي على تناول المشروب مرتين يومياً للتخلص من الكرش



مشروب الليمون للقضاء على ترهلات البطن والحصول على بطن مشدودة

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من قشر الليمون

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي عصير الليمون وقشر الليمون في الماء المغلي

اتركي المشروب لمدة دقيقتين قبل تناوله

تناولي المشروب صباحاً قبل الفطار ب 30 دقيقة

كرري تناول المشروب مرة يومياً قبل الفطار للحصول على نتائج مرضية

الكمون يساعد على تفتيت دهون البطن العنيدة

فوائد الكمون الصحية:

يعمل الكمون على فقدان الوزن الزائد وحرق السعرات الحرارية.

يُساعد المزيج على طرد السّموم من الجسم.

له دور قوي في تسهيل عملية الهضم وتحسين الجهاز الهضمي.

يساعد على راحة القولون بل يوصف لمنع تشنجات القولون.

الكمون والشاى الاخضر لبطن ممسوحة



وصفة الكمون والشاي الأخضر للقضاء على الكرش تماماً

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة كبيرة من النعناع الطازج

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

2 كوب ماء مغلي

طريقه التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في ماء مغلي واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

اتركي المشروب يهدأ قليلاً ثم صفي المشروب وتناولي المشروب ثلاث مرات يومياً قبل الأكل بـ20 دقيقة.

احرصي على تكرار المشروب لمدة شهر.

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العسل للتخلص من سموم الجسم والكرش معا



وصفة الكمون والعسل للقضاء على دهون الكرش

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من العسل

كوب ماء مغلي

طريقه التحضير والاستخدام

ضعي الكمون مع الماء المغلي على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة بعد الغليان.

اتركي الخليط يهدأ قليلاً، ثم صفي الخليط وامزجيه مع العسل.

تناولي المشروب مرتين يومياً قبل الإفطار والعشاء بــــ30 دقيقة.

كرري المشروب ولمدة شهرين للتخلص من دهون الكرش.

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