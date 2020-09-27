فوائد صحية متوقعه لجوزة الطيب ..أبرزها تحسن صحة القلب

فوائد صحية لجوزة الطيب لصحتك في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وعسر الهضم وانتفاخ البطن. تحتوي جوزة الطيب على العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم وفيتامين سي وحمض الفوليك.

اقرئي أيضا : فوائد جوزة الطيب للبشرة.. لا تصدق!

إليك أبرز فوائد جوزة الطيب يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

1. تقلل الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل. قد تساعد المركبات المضادة للالتهابات التي تسمى monoterpenes، بما في ذلك terpineol وsabinene وPinene الموجودة في جوزة الطيب في تقليل الالتهاب في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن وجود مركبات الفينول في جوزة الطيب يظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات.

2. تحارب الالتهابات البكتيرية

أظهرت الدراسات البحثية الخصائص المضادة للبكتيريا لجوزة الطيب ضد سلالات البكتيريا الضارة. أظهرت دراسة أنبوبة اختبار أن مستخلص جوزة الطيب أظهر تأثيرات مضادة للجراثيم ضد البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

3. تعزز الرغبة الجنسية

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن جوزة الطيب قد تعزز الأداء الجنسي.

Advertisements

4. قد تحسن صحة القلب

أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول جرعات عالية من مكملات جوزة الطيب يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والتي تعد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

5. تحارب الإجهاد التأكسدي

تمتلك جوزة الطيب مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. تؤدي زيادة الجذور الحرة إلى الإجهاد التأكسدي المرتبط بحالات خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

6. قد تتحكم في مستويات السكر في الدم

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الفئران المصابة بداء السكري التي أعطيت 100 و200 ملغم من مستخلص جوزة الطيب ساعدت في خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

7. تحسن المزاج

الاكتئاب مرض عقلي شائع يصيب معظم الناس. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص جوزة الطيب يُظهر نشاطاً مضاداً للاكتئاب.

الآثار الجانبية المحتملة لجوزة الطيب عند استهلاكها بكميات محدودة، تعتبر جوزة الطيب آمنة بشكل عام. لكن تناول الكثير من جوزة الطيب يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والهلوسة. وجد الباحثون أن جوزة الطيب تحتوي على زيت الميريستسين الذي ثبت أنه يحمل تأثيرات سامة. لذلك يجب تجنب استهلاك كميات كبيرة من جوزة الطيب.