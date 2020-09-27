شكرا لقرائتكم خبر عن «هانس».. يد اصطناعية تستعيد 90% من وظائف اليد البشرية (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بتواصل فريق من المطورين، إلى اكتشاف يد اصطناعية يمكنها الإمساك والتحرك مثل اليد العادية، ويمكن أن تعيد أكثر من 90% من الوظائف للأشخاص الذين يعانون من بتر الأطراف العلوية.

وعمل فريق من جراحي العظام والمصممين الصناعيين والمرضى مع علماء من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا «Istituto Italiano di Tecnologia» بإيطاليا على اليد الاصطناعية المسماة هانس «Hannes». وجرى تصميم هذا الطرف ليكرر بدقة الحجم والوزن والمظهر وحركة الإمساك الطبيعية لليد البشرية لمساعدة الأشخاص على اكتساب السيطرة الطبيعية تقريبًا. واختيار الاسم هو تكريم للبروفيسور يوهانس «هانس» شميدل، المدير الفني لمركز «the Centro Protesi Inail» في الستينيات والرائد في الأطراف الاصطناعية للأطراف العلوية. وتم نشر النتائج في مجلة Science Robotics.

تم تصميم الطرف ليكرر بدقة الحجم والوزن والمظهر وحركة الإمساك الطبيعية لليد البشرية

«ديلي ميل»، قالت إن اليد الاصطناعية هانس «Hannes» لديها القدرة على تكرار الخصائص البيولوجية الرئيسية لليد البشرية مثل الحركة الطبيعية والقابلة للتكيف، ومستويات القوة والسرعة وقوة الإمساك، و«الآلية الأساسية لليد هي نظام تفاضلي ميكانيكي يسمح لهانس بالتكيف مع الشيء الذي يتم الإمساك به باستخدام محرك واحد فقط.» وقال الباحثون إن هانس جاهزة للتسويق وحصل على الموافقة التنظيمية، ويعمل الفريق الآن على إيجاد مستثمرين لجعله حقيقة واقعية.

وجرى تصميم اليد لتشبه يد الإنسان ولديها القدرة على التكيف ديناميكيًا مع شكل الأشياء التي يريد مرتديها فهمها. ووفقًا لمطوريها: «إنها تشبه بشكل فريد اليد البشرية، ويتم تطويرها مباشرة مع المرضى، ولذلك فهي مفيدة عمليًا». وحسب ديلي ميل حدثت تجربة شملت مبتوري الأطراف من المتطوعين لاستخدام «هانس» بشكل مستقل لأداء أنشطة مرتبطة بالحياة اليومية بعد أقل من أسبوع من التدريب.

هانس لديها القدرة على تكرار الخصائص البيولوجية الرئيسية لليد البشرية

وتتضمن «هانس» مجموعة من المستشعرات الموضوعة بمقبس مخصص يكتشف نشاط أي عضلات متبقية في الجزء السفلي أو العلوي من الذراع. كما يمكن أيضًا استخدام تطبيق الهاتف المحمول واتصال البلوتوث لضبط تشغيل اليد، بما في ذلك الدقة وسرعة الحركة. ويتيح ذلك لمن يرتديها تحسين التجربة لتناسب متطلباته الخاصة بدلاً من الحصول على نظام واحد. وتأتي بمقاسين مختلفين وقد تم تصميمها لتناسب اليد اليمنى واليسرى، وكذلك للرجال والنساء.

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يمكن استخدام تطبيق الهاتف المحمول واتصال البلوتوث لضبط تشغيل اليد

أوضح الباحثون أن: «الذكاء الحقيقي لهانس يكمن في التصميم الميكانيكي، الذي يعتبر فريدًا تمامًا في قطاع السوق الخاص به، ويمنح الطرف الاصطناعي براعة وحركة اليد الطبيعية». وأضاف المطورون إن الهدف كان إنشاء يد قريبة قدر الإمكان من اليد البشرية، وأن الأصابع على اليد يمكن أن تنثني وتوضع بطريقة طبيعية، حتى في حالة الراحة. ويمكن توجيه الإبهام في ثلاثة أوضاع مختلفة لتكرار مجموعة متنوعة بما في ذلك القبضة الدقيقة لالتقاط الأشياء الصغيرة، يتضمن وقبضة جانبية تسمح للشخص بإمساك الأشياء الرقيقة، وقبضة قوية قادرة على إمساك وتحريك الأحمال الثقيلة.

اليد الاصطناعية هانس