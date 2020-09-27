شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بعيد ميلاده الـ22 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل اليوم المحرك العملاق «جوجل» بعيد ميلاده الـ22، وترجع بداية «جوجل» إلى عام 1995، عندما عرض طالب يدعى سيرجي برين على زميله لاري بيدج من جامعة ستانفورد، إقامة شراكة وبناء محرك يستخدم الروابط لتسهيل عملية إيجاد المعلومات على شبكة الإنترنت العالمية، وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

وقام المحرك بتغير صورته المعتادة من كلمة «google«إلى صورة حملت شكل اللاب توب ويجلس خلفه حرف الـ»G«الأول من كلمة»Google«وهو يرتدي قبعة ويستعرض صور مختلفة.

وتم تنفيذ الفكرة في 1996، ومع ذلك لم يحقق الأمر النجاح المطلوب حتى عام 1998عندما عرضت شركة «Google Inc» على «برين» شيك مبلغ مائة ألف دولار من رئيس الشركة آندى بيكتولشيم، وبعدها تم إعلان مولد محرك البحث الأشهر في العالم.

ولم يعُرف المحرك باسمه الحالي ولكنه أطلق عليه «Backrub»، وتم تغيير الاسم في عام 1996 إلى «جوجل» الذي يعبر عن الرقم 1 متبوعا بـ100 صفر، واعتقد «لاري» و«برين» أن الاسم الجديد يعكس مهمته في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها في متناول الجميع.

وكان مقر شركة «جوجل» في البداية في غرفة النوم الجامعية في «ستانفورد»، وأصبح مقرها الرئيسي الآن في مدينة «ماونتن فيو» بولاية «كاليفورنيا» الأمريكية.

وتمتلك «جوجل«حاليًا أكثر من 200 شركة تغطي مختلف المجالات المتنوعة مثل خرائط»Google«و»AdSense«و»YouTube«و»DoubleClick«، وتضم أكثر من 60 ألف موظف في 50 بلدا مختلفة.

ولم تقدم «جوجل» إحصائيات دقيقة حول عدد مستخدميها، ولكن هناك «تريليونات» من عمليات البحث التي يتم إجراؤها كل عام، ويمكن البحث بأكثر من 150 لغة تضم أكثر من 190 بلدا حول العالم.

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وأصبح «برين» آلان هو المالك الرئيسى للشركة، وأصبح «لارى بيج» الرئيس التنفيذى لشركة «Alphabet Inc» وتم إعلانهم في يونيو 2018 في قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم.

يحتفل محرك البحث الشهير «جوجل» اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ22، حيث تم تأسيسه عام 1998، وكان مقر الشركة في غرفة النوم الجامعية في «ستانفورد».