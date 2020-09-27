شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طالبين بـ«أزهر الإسكندرية» بميداليتين فضية وبرونزية بمسابقة الاتصالات للبرمجيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية«فوز طالبين من الازهر الشريف بميداليتين في مسابقة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقام بالتعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وبمشاركة طلاب من معاهد الأزهر الشريف ومدارس التربية والتعليم، مساء أمس.

وكرم وفد من الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم، والدكتور عصام القاضي مدير عام إدارة الجودة، والدكتور فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي، الطالبين الفائزين في المسابقة.

بدوره أكد «هاشم»، على تميز طلاب الأزهرالشريف بالرغم من أنهم يدرسون العديد من المواد الشرعية والعربية، بالإضافة إلى مواد التربية والتعليم

وأضاف الدكتور أيمن عبدالغني، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمشاركة طلاب الأزهر الشريف في المسابقات الطلابية التي تقيمها الوزارة.