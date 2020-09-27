متاعب الشهر الثامن من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:40 صباحاً - تصاب الحامل في الشهر الثامن من حملها بعدة متاعب ومنها ما يعرف بالطلق الكاذب، كما أن هناك عدة أعراض تصاحب الثلث الأخير من الحمل، ومع احتمالات الولادة المبكرة، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالدكتورة لمياء عبد الجواد، إختصاصية النساء والولادة التي تحدثت عن أهم متاعب الحمل في الشهر الثامن كالآتي.

ما هو الطلق الكاذب في الشهر الثامن من الحمل؟

تتعرض الحامل للطلق الكاذب

تصاب الحوامل غالباً بما يعرف بالطلق الكاذب أو "تقلصات براكستون هيكس"، وتنسب للطبيب الذي اكتشفها ولها عدة أسبابتحدث هذه التقلصات بسبب وضعية رأس الجنين؛ حيث ينزل رأس الجنين إلى الأسفل فتشعر الحامل بتحجر البطن وتصلبه مما يؤدي لحدوث التقلصات التي تبدو عادية ولا داعي للقلق منها.

متى يزداد الطلق الكاذب؟

يزداد الطلق الكاذب في بعض الحالات

قد تزداد حدة التقلصات بسبب وجود أكياس على المبيضين لدى الحامل.

وتزيد في حالة التهاب المثانة والمسالك البولية.

يرى الأطباء أن هذه التقلصات مفيدة للحامل؛ لأنها تساعد على الولادة الطبيعية.

ولكن في بعض الأحيان قد توحي بالخطر وذلك في حال زيادة حدتها، وفي حال عدم قدرة الحامل على الوقوف لمدة طويلة.

الشعور بألم أثناء الجماع.

ويمكن إتباع بعض النصائح لتقليل تقلصات الشهر الثامن ومنها

تنصح الحامل بالخلود إلى الراحة.

مراقبة وزن الحامل.

التقليل من الجماع.

التقليل من الوقوف لفترة طويلة.

في حال استمرت التقلصات، فهي قد تكون علامة على الولادة المبكرة ويجب اللجوء إلى الطبيب.

في حال ظهرت بعض الأعراض يجب اللجوء للطبيب مثل استمرار ضيق التنفس، رغم أن ضيق التنفس يكون طبيعياً بسبب كبر حجم الجنين.

خطر الولادة المبكرة في الشهر الثامن

تحدث الولادة المبكرة في الشهر الثامن

في حال ظهرت هذه الأعراض فقد تكون الحامل معرضة لخطر الولادة المبكرة مثل نزول الدم الأحمر الباهت الفاتح اللون.

وجود ألم مستمر في الظهر.

حدوث النزف الرحمي الذي قد يشير إلى نزول المشيمة قبل الجنين في الحوض، وتستدعي الراحة التامة أو اللجوء إلى الولادة المبكرة في حال عدم توقف النزف، كما أن تمزق الرحم يؤدي إلى حدوث النزف الخطر.

شعور الحامل بألم أثناء التبول، وكذلك وجود ضغط على منطقة الحوض مما ينذر بولادة مبكرة.

كيف يمكن تفادي مخاطر الولادة المبكرة في الشهر الثامن؟

تعاني الحامل من متاعب اخرى مثل الصداع

يجب أن تخضع لفحص الدم؛ لأن فقر الدم يزيد من هذه الأعراض.

تصوير الجنين بالسونار وإجراء تخطيط للرئة والقلب.

وفحص كمية السائل الأمينوسي حول الجنين.

متاعب أخرى تواجه الحامل في الشهر الثامن

قلة حركة الجنين توحي بالخطر