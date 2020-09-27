السجن عاماً لأمريكي أقام حفلين في أسبوع واحد

الأحد 27 سبتمبر 2020

اعتقلت السلطات في ولاية ميريلاند الأمريكية رجلا أقام حفلين في تحدٍ لتعليمات الطوارئ بشأن فيروس كورونا، والتي تمنع التجمعات الكبيرة.



وشارك عدد يتراوح ما بين 50 و60 شخصا في كل من الحفلين اللذين أقامهما الرجل.

ووفقا لموقع "قناة الحرة"، فقد حكم على شون مايرز (42 عاما) بالسجن لمدة عام كامل بسبب الاحتفالات التي نظمها.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن المدة الفاصلة ما بين الحفلين لم تتجاوز الأسبوع الواحد.

ولم يتبين إن كان الحفل قد أقيم خصيصا لتناقل العدوى، أو إن كان حضوره لا يؤمنون بوجود الفيروس أساسا.

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وكانت الولايات المتحدة قد رصدت حالات خطيرة من العدوى، التي وصل بعضها إلى الوفاة بسبب حضور احتفالات في هذا الوقت الحساس من تفشي الوباء، أقيم البعض منها بهدف تناقل العدوى بشكل متعمد.

وسجلت ولاية تكساس وفاة شاب متأثرا بمضاعفات عدوى كورونا التي التقطها في حفل تمت إقامته خصيصا لتناقل العدوى، التي لم يكن حضور الحفل على ثقة بأنها حقيقية.

وكان الشاب الثلاثيني قد نقل إلى مستشفى "ميثوديست" في مدينة سان أنطونيو، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت الطبيبة جاين أبيلبي، أن المتوفى نقل إلى المشفى بعد حضوره "حفلة أقامها شخص أصيب بفيروس كورونا، وكانت الفكرة من ورائها جمع الناس في مكان، والتأكد ما إن كان الفيروس حقيقيا، وإن كان أحدهم سيصاب بالعدوى".

وكان مسؤولون أمريكيون في ولاية ألاباما قد حذروا من أن طلابا جامعيين يقيمون حفلات "كوفيد" تتضمن منح مكافآت مالية لأول شخص يصاب بالفيروس المستجد.