ما هي حساسية الجزر؟

الخليج 365الأحد 2020/9/27 10:03 ص بتوقيت أبوظبي
يُستخدم الجزر في مجالاتٍ عديدة بما في ذلك كل من المجال الغذائي، حيث يدخل في تحضير الأطباق الغذائية المختلفة، كما يتمّ تناوله على شكل مشروب طبيعيّ، فضلاً عن دخوله في المجال العلاجي.
ويقيّ الجزر من الأمراض المختلفة، ويُعزّز من الصّحة البدنية والنفسية، وذلك بفضل تركيبته الطبيعية الغنية بالعديد من العناصر المهمة، على رأسها كلّ من الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات المتعددة والأملاح القلوية والأحماض الأمينية والمركبات البروتينية.
قالت الدكتورة سونيا ليميل إن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه الجزر، موضحة أن أعراضها تتمثل في الشعور بوخز في الفم وحكة في الحلق، إلى جانب سيلان الأنف وحكة العين والسعال والشعور بمذاق الفِطر على اللسان.
وأضافت عضو الجمعية الألمانية للحساسية والربو أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الجزر، غالبا ما يعانون أيضا من حساسية تجاه الكرفس والشمر واليانسون والشبت والكمون والكزبرة.
وأشارت "ليميل" إلى أن طهي الجزر ربما لا يدمر مسبب الحساسية أو يدمره بشكل جزئي فقط؛ لذا ينبغي على المرضى الاستغناء عن الجزر سواء كان نيئا أو مطبوخا، وذلك لتجنب أعراض الحساسية.
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