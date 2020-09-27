شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد فى التعامل مع أى نوع من الأمراض الالتهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض الالتهابية هى مجموعة أو مجموعة من الأمراض أو الاضطرابات أو الحالات التى تتميز بالالتهاب وتشمل هذه الحساسية والربو وأمراض المناعة الذاتية، التشخيص والعلاج المناسبان مهمان لعلاج الأمراض الالتهابية، يمكن أن يساعد النظام الغذائى الذى تتبعه أيضًا فى منع وعلاج مثل هذه الحالات.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الأمراض الالتهابية تشمل أيضا التهاب الكبد، ومرض التهاب الأمعاء، وهناك بعض الأطعمة التى يجب أن يشملها النظام الغذائى اليومى والتى يمكن أن تساعد فى مكافحة الالتهاب وتساعد على التعافى بشكل أسرع.

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5 أطعمة تساعد على محاربة الأمراض الالتهابية

التوت: من المعروف أن التوت غنى بالخصائص المضادة للالتهابات وغنى جدًا بمضادات الأكسدة. قم بتضمين الفاكهة فى نظامك الغذائى بانتظام إذا كنت تواجه أى مرض التهابى للتخلص منه بسرعة وسهولة.

الأسماك الدهنية: الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بالخصائص المضادة للالتهابات كما أنها مصدر جيد للدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

الطماطم : تعد الطماطم جزءًا من كل مطبخ تقريبًا حول العالم، يمكنك تضمين الطماطم فى نظامك الغذائى لتقليل الالتهاب لأنها غذاء رائع لمثل هذه العلاجات تساعد الطماطم الغنية بالفيتامينات أيضًا على تعزيز المناعة والحفاظ على صحتك.

الخضراوات: الخضار مصدر غنى للعديد من العناصر الغذائية والمعادن مثل الحديد وفيتامين د وفيتامين ج والبوتاسيوم، كما أنها مضادة للالتهابات، كما أن محتواها الغنى بالألياف يجعلها سهلة الهضم، وهو أمر رائع للاضطرابات الالتهابية مثل مرض التهاب الأمعاء.

القهوة: يمكن أن يساعد فنجان قهوة يوميًا فى علاج الأمراض الالتهابية لأنه غنى بالبوليفينول والمركبات الأخرى المضادة للالتهابات.