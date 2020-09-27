شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التهاب الحلق عديدة أبرزها الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من أكثر الشكاوى الصحية شيوعًا، خاصةً خلال أشهر الشتاء من العام، عندما تكون أمراض الجهاز التنفسي في ذروتها وغالبًا ما يكون الشعور بحرقان في مؤخرة الحلق هو أول علامة تحذير على إصابتك بنزلة برد أو أنفلونزا ولكن يمكن أن يكون أيضًا أول عرض لحالات أكثرخطورة، لذا يجب أن تراقب كيف يتطور التهاب الحلق، في هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب الحلق، وفقا لموقع "webmd".



أسباب التهاب الحلق

اسباب التهاب الحلق

اسباب التهاب الحلق الأكثر شيوعًا هي الزكام أو الأنفلونزا قد يكون مجرد واحد من عدة مشاكل جانبية تحصل عليها تميل أعراض البرد إلى التطور ببطء، ولكن تميل الأنفلونزا إلى إصابتك بسرعة.

إذا كنت تسعل، أوكان صوتك أجشًا، أو لديك سيلان في الأنف، فإن الزكام هو السبب على الأرجح.

نزلات البرد أقل ضررًا من الأنفلونزا التي تهاجم أنفك وحلقك ورئتيك وقد تصاب بأعراض أكثر حدة ، بما في ذلك الحمى وآلام الجسم والصداع.



أسباب التهاب الحلق عديدة وتشمل الحساسية

قد تتضمن بعض الأسباب الأخرى لالتهاب الحلق ما يلي:

-التلوث: التدخين أو المواد الكيميائية داخل المنزل يمكن أن يسبب التهاب الحلق يمكن أن يؤدي تلوث الهواء السئ إلى تهيجها أيضًا.

-الإفراط في الصراخ أو التحدث لفترة طويلة يمكن أن يجهد عضلات الحلق.

-الحساسية: يمكن أن تتفاعل مع أشياء مثل العفن والغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة (قطع صغيرة من الجلد تسقطها الحيوانات).

-التهاب الحلق العقدي: قد يكون الألم شديدًا لدرجة أنه قد يؤلم كثيرًا عند البلع قد ترى أيضًا طلاءًا أو بقعًا بيضاء أو صفراء على اللوزتين ، وهما كتلتان من الأنسجة في الجزء الخلفي من الحلق.

يجب أن ترى طبيبك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالبكتيريا يمكنه أخذ مسحة من حلقك وإجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان لديك حقًا من المحتمل أن يتم وصف المضادات الحيوية، وهو نوع من الأدوية التي تقتل البكتيريا.

-التهاب اللوزتين: يمكن أن تؤدي اللوزتين الملتهبتين أيضًا إلى التهاب الحلق وقد تواجه صعوبة في البلع.

-عدد كريات الدم البيضاء: يسبب الفيروس أحاديًا وينتشر من خلال اللعاب لهذا السبب يطلق عليه غالبًا "مرض التقبيل". تشمل الأعراض الأخرى التعب والحمى والصداع والتورم في اللوزتين أو الرقبة أو الإبط.

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أسباب التهاب الحلق

أعراض التهاب الحلق

إلى جانب الشعور بالجفاف والحكة والألم في حلقك، قد يبدو صوتك مزعجًا قد تكون أعراضك خفيفة إلى شديدة ، اعتمادًا على مصدر المشكلة. يمكن أن تشمل:

-صعوبة في البلع

-صوت أجش

-تورم في رقبتك أو فكك

-سعال

-قد تكون اللوزتين متورمتين أو حمراء. قد يكون لديك أيضًا بقع بيضاء أو صديد عليها.



أسباب التهاب الحلق

قد يكون لديك أيضًا العديد من الأعراض الأخرى بخلاف التهاب الحلق. يمكن أن تشمل:

-آلام الجسم

-حمى

-صداع الراس

-الغثيان أو القيء

-سيلان الأنف والعطس

-آلام المعدة