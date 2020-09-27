شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض فيروس ادينو عند الأطفال .. تشبه نزلات البرد مع آلام البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض فيروس ادينو عند الأطفال تشبه أعراض نزلات البرد العادية مثل: التهاب الحلق وسيلان الأنف،

فيروس أدينو من الفيروسات الغدية وهي مجموعة من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والتهاب الملتحمة والخناق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي، ومعظم حالات العدوى بالفيروسات الغدية خفيفة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض فيروس ادينو عند الأطفال، وفقا لموقع مستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية.



اعراض فيروس ادينو عند الأطفال

اعراض فيروس ادينو عند الأطفال

أعراض فيروس "أدينو" عند الأطفال عديدة ومعظم حالات العدوى بالفيروس الغدي خفيفة مع أعراض قليلة في حين أن كل طفل قد يعاني من الأعراض بشكل مختلف ، فإن اعراض فيروس ادينو عند الأطفال تشمل:

-التهابات الجهاز التنفسي

-سيلان الأنف

-إلتهاب الحلق

-حمى

-السعال الشديد

-تورم الغدد الليمفاوية

-صداع الرأس

-الشعور بعدم الارتياح

-السعال "الخانق" غير المنتج للبلغم

-التهابات المسالك المعوية

-ظهور مفاجئ للإسهال المائي

-الم البطن

-تورم في البطن



اعراض فيروس ادينو عند الأطفال

وهناك بعض المضاعفات التي يمكن أن تسببها الفيروسات الغدية بالرغم من عدم شيوعها وتشمل المضاعفات:

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-مرض الرئة المزمن، وهذا نادر جدا وقد يتطور إذا أصيب الطفل بالتهاب رئوي من فيروس أدينو

-التهابات شديدة،الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون للخطر

-الانغلاف المعوي، عندما ينزلق جزء من الأمعاء فوق قسم آخر مما يتسبب في انسداد الأمعاء غالبًا ما يحدث عند الأطفال

هي حالة طبية طارئة تشمل الأعراض وجود دم في البراز والقيء وانتفاخ البطن وانثناء الركبتين إلى الصدر والبكاء بصوت عالٍ من الألم والضعف والخمول

-عدوى مزمنة في اللوزتين واللحمية، غدة تشبه اللمفاوية تقع في مؤخرة الأنف والحلق

عندما يحتفظ طفلك بالفيروس الغدي لفترة طويلة دون أعراض كبيرة

يمكن أن تحدث العدوى في أي عمر، وقد أصيب معظم الأطفال بنوع واحد من العدوى في سن العاشرة.



اعراض فيروس ادينو عند الأطفال

اسباب فيروس ادينو عند الأطفال

فيروس ادينو عند الأطفال من الأمراض المعدية، مما يعني أنه يمكن لطفلك نقلها إلى الأطفال الآخرين. يحدد نوع العدوى كيفية انتشارها.

-التهابات الجهاز التنفسي

الاتصال بمواد معدية من شخص أو كائن آخر

قد تحتوي إفرازات الجهاز التنفسي على الفيروس

يمكن أن يعيش لعدة ساعات على أشياء مثل مقابض الأبواب والأسطح الصلبة والألعاب

قد تظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض

التهابات المسالك المعوية

يحدث عادة عن طريق الاتصال الفموي البرازي

نتيجة لسوء غسل اليدين أو عن استهلاك طعام أو ماء ملوث

قد تظهر الأعراض بعد 3 إلى 10 أيام من التعرض

يحدث عادةً عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات وقد يستمر من أسبوع إلى أسبوعين