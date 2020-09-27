فوائد التفاح على صحة جسمك ومناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التفاح واحد من أبرز أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى والأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن لتناول التفاح فوائد عديدة منها

فوائد تناول التفاح على صحة الجسم

1:يحتوى التفاح على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

2:تناول التفاح يساعد فى انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بالجسم وحرق الدهون، لذلك ينصح مرضى السمنة بتناول التفاح فى وجباتهم الغذائية.

3: التفاح مفيدًا لقلبك، حيث تم ربط التفاح بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، قد يكون أحد الأسباب هو أن التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان - النوع الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة. يتركز العديد من هؤلاء في القشر.

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4: تناول التفاح يعمل على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر، ففي إحدى الدراسات الكبيرة ، ارتبط تناول تفاحة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 28٪ ، مقارنة بعدم تناول أي تفاح. حتى تناول عدد قليل من التفاح في الأسبوع كان له تأثير وقائي مماثل.

فمن الممكن أن تساعد مادة البوليفينول الموجودة في التفاح في منع تلف الأنسجة لخلايا بيتا في البنكرياس. تنتج خلايا بيتا الأنسولين في جسمك وغالبًا ما تتضرر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

5:لمواد الموجودة في التفاح قد تساعد في منع السرطان، حيث أظهرت دراسات أنابيب الاختبار وجود صلة بين المركبات النباتية في التفاح وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك ، أفادت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن تناول التفاح مرتبط بانخفاض معدلات الوفاة من السرطان.

يعتقد العلماء أن آثارها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات قد تكون مسؤولة عن آثارها المحتملة في الوقاية من السرطان .

6: يحتوي التفاح على مركبات يمكن أن تساعد في محاربة الربو، وقد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة.

7: قد يكون التفاح مفيد لصحة العظام، حيث يرتبط تناول الفاكهة بزيادة كثافة العظام، وهي علامة على صحة العظام ، يعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات في الفاكهة قد تساعد في تعزيز كثافة العظام وقوتها.