«أورانج مصر» و«أكاديمية السويدى» توفران منحًا تعليمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت شركة أورنچ مصر، بتوقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية السويدى الفنية STA، التابعة لمؤسسة السويدى إليكتريك غير الهادفة للربح، لتوفير مجموعة من المنح التعليمية التى تستهدف تزويد الطلاب ببرنامج تعليمى وتدريبى متكامل على مدار 3 سنوات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعيا لتخريج دفعة من الشباب المصرى والمؤهل وفقا لأحدث متطلبات سوق العمل. وستتاح المنح التى ترعاها أورنچ للطلاب من حاملى الشهادة الإعدادية، وستنفذ فى أكاديمية السويدى الفنية للتعليم والتدريب المزدوج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تنقسم البرامج التعليمية فى المنح إلى قسمين، نظرى بنسبة 20% وعملى بنسبة 80%، نظراً لأهمية ممارسة التطبيق العملى لتوصيل المعلومات للطلاب. كما ستقوم أورنچ مصر بتوفير تدريب عملى للطلاب فى أكاديمية السويدى الفنية STA لتزويدهم بمزيد من الخبرات وذلك ضمن خطة تدريبية تصقل مهارات الطلاب، كما ستمنح الطلاب فرصة زيارة مقرات أورنچ للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة فى قطاع التكنولوجيا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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