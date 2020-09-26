الأطعمة خالية الدسم.. خطر يهدد بـ"نقص الكالسيوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت إخصائية التغذية الروسية أرينا سكورومنايا أنه ليس كل الأطعمة التي تعتبر غذائية صحية في الواقع مفيدة للصحة.

وقالت: "كثير من الناس الذين يسعون إلى ممارسة نمط حياة صحي يستبعدون تمامًا الأطعمة التي تحتوي على كمية صغيرة على الأقل من الدهون في نظامهم الغذائي.. وهذا خطأ"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية

وترى الخبيرة عدم وجود فائدة من منتجات الألبان الخالية من الدسم تماما.

وأضافت الإخصائية: "الأطعمة قليلة الدسم ضارة لأن الدهون ضرورية للإنسان، وإذا أكلنا منتجات خالية من الدسم، فسوف تزيد صحتنا سوءًا. لا يتم امتصاص الكالسيوم بدون دهون، لذلك لا توجد فائدة عملية في منتجات الألبان خالية الدسم، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن هذه الأطعمة سلبية وتؤثر على التمثيل الغذائي".

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وتابعت أن العصائر الطازجة هي منتج آخر مبالغ في فوائده بشكل كبير.

وقالت: "عصائر الفاكهة ليست مفيدة، لا سيما في الصباح. شرب العصير الطازج في الصباح لا يجلب أي فائدة - سكر الدم يزيد بنسبة عالية من مثل هذه الأشياء".

ونصحت باختيار المنتجات الغذائية للحمية بعناية شديدة، حتى إذا تم بيع المنتج في القسم المناسب، سيكون من المفيد التعرف على تركيبة المنتج الموضح على العبوة.

وتابعت: "تعتمد حلويات اللياقة البدنية على الشركة.. منها الجيدة جدًا وعالية الجودة والصحية.. عليك أن تنظر إلى التركيب والعلامة التجارية.. المنتجات التي يتم تصنيعها بشكل صناعي وبيعها في محلات السوبر ماركت ليست جيدة جدًا، حتى لو تم بيعها في قسم الأطعمة الغذائية للحمية".