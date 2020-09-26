إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، تسجيل 8221 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويمثل هذا العدد من الإصابات رقما قياسيا غير مسبوق في إسرائيل.

كما أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 10 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال ذات الفترة وهو أيضا رقم غير مسبوق منذ ظهور الجائحة.

وأضافت في بيان تلقته ”الخليج 365” أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 226586 حتى مساء السبت، بينهم 1417 وفاة".

وتابعت وزارة الصحة الإسرائيلية: "ومن مجمل الإصابات هناك 728 وصفت حالتهم خطيرة و200 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، و1575723 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 67628".

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ودخل، ظهر الجمعة، حيز التنفيذ إغلاق مشدد في إسرائيل في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ويتزامن الإغلاق المشدد، الذي يستمر أسبوعين، مع يوم الغفران وعيد العرش اليهودي ولكن الحكومة الإسرائيلية لوحت بتمديده في حال عدم انخفاض أعداد المصابين.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، قرارها إغلاق كافة أماكن العمل، باستثناء المحلات الضرورية التي ستعمل وفقا للتعليمات المصادق عليها، وإغلاق الأسواق مع السماح بالعمل للمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، الصيدليات وأماكن تقديم الخدمات الضرورية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تقييد الخروج من أماكن السكن حتى 1000 متر وأن تقام الصلوات والمظاهرات في مكان مفتوح فقط وحتى 20 شخصًا فقط وبمسافة 1000 متر عن مكان السكن.

وتم اتخاذ القرار بفرض الإغلاق على الرغم من احتجاجات المعارضة ورجال أعمال وأصحاب مصالح تجارية.

وميدانيا نشرت الشرطة الآلاف من أفرادها في كافة أرجاء إسرائيل لتطبيق قرار الحكومة بين المدن والبلدات وداخلها.