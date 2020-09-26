برشلونة ويوفنتوس يقربان حسام عوار من أرسنال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير صحفية أن حسام عوار لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي وافق على الانتقال إلى فريق أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح موقع "تيليفوت" الفرنسي، في تقرير له، أن عوار قرر الموافقة على عرض أرسنال بعدما لم يتلق ناديه أي عرض رسمي من يوفنتوس الإيطالي أو برشلونة الإسباني لضمه.

وكان برشلونة واليوفي ارتبطا على مدار الأسابيع الماضية بعوار، لكن أرسنال ظل الأكثر ارتباطاً باللاعب الفرسي ذي الأصول الجزائرية، في ظل رغبة الإسباني مايكل أرتيتا مدرب المدفعجية في تعزيز خط وسط فريقه.

من جانبه، أشار راديو "مونت كارلو" الفرنسي إلى أن الجانرز بات الفريق الأكثر اقتراباً من حسم الصفقة.

وأكد أن ذلك يأتي بعدما استفز جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، إدارة النادي اللندني بالحديث عن عدم قدرتها على تمويل صفقة عوار في الوقت الحالي في ظل الظروف المالية الصعبة للأندية بسبب فيروس كورونا المستجد.





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وكان حسام عوار تألق بشكل لافت خلال منافسات الموسم الماضي، وأسهم بصورة فعالة في صعود فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير إنجليزية في وقت سابق أن أرسنال سيتغلب على الصعوبات المالية لصفقة عوار من خلال بيع الثنائي المكون من الألماني مسعود أوزيل والأوروجواياني لوكاس توريرا بهدف تمويل الصفقة.

يذكر أن ليون الفرنسي حدد سعر بيع موهبته المنحدرة من أصول جزائرية بمبلغ 59.9 مليون إسترليني، وفقا لنفس الموقع.

رد رسمي

جان ميشيل أولاس، رئيس النادي الفرنسي، أقر بالفعل بوصول عرض من أرسنال لضم صاحب الـ22 عاما هذا الصيف، لكنه نفى في الوقت ذاته التقارير التي أفادت بتوصل المدفعجية لاتفاق بشأن ضم اللاعب مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

وكتب أولاس عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "الراحلين عن ليون سيكونون قليلين للغاية، وبالنسبة لعوار فعرض أرسنال بعيد للغاية عن مطالبنا".

ولمح رئيس ليون إلى استمرار عوار لموسم آخر مع الفريق، حيث كتب: "نحن نعول عليه لتقديم أداء مميز أمام لوريان وقيادتنا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل".