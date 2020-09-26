شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كسر رجل تسعيني الرقم القياسي لجنيفر أنيستون على إنستجرام؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في ظرف 5 ساعات فحسب، حصدت صورة لأبطال مسلسل «فريندز» رقمًا قياسيًا لصاحبة الحساب المدشّن حديثًا «جنيفر أنيستون»، وإحدى بطلات المسلسل في أكتوبر الماضي، غير أن رجلاً في التسعين من عمره سخّر مسيرة حياته لقضايا الكوكب، دشّن حسابًا مؤخرًا، وكسر الرقم القياسي لبطلة «فريندز»، إذ حصد بعد نشر فيديو على حسابه على إنستجرام يتكلم عن كوكب الأرض والمخاطر التي تواجهه مليون متابع في ظرف 4 ساعات فقط، ليصل مجموع متابعوه حاليًا نحو 4 ملايين متابع.
فمن هو هذا الرجل؟
سير ديفيد أتينبورو هو صانع وثائقيات ومذيع وكاتب مهتم قضايا البيئة بريطاني الجنسية.
ولد أتينبور في عام 1926، أي يبلغ من العُمر حاليًا 94 عامًا، وكرّس حياته للتوعية بقضايا البيئة، فبدأ رحلته التوعوية بالكتابة العلمية للأطفال، ثم عمل ببي بي سي، وأنتج عشرات الوثائقيات التي تُعنى بأشكال الحياة على كوكب الأرض.
ومن أشهر وثائقياته: سلسلة حياة Life، التي أنتجها في السبعينات، وسلسلة الكوكب الأزرق Blue Planet، ومؤخرًا برنامج «الكوكب المتجمد» وغيرهم.
حصل أتينبورو على جائزة كالينجا من اليونسكو لتبسيط العلوم عام 1981.
وفي الفيديو القصير الذي بثه عبر إنستجرام قبل ساعات، أعلن عن عودته للتوعية بالمخاطر البيئية، من حرائق الغابات وذوبان الجليد، وتدمير الشعاب المرجانية، معللاً استخدامه لهذا الوسيط الجديد عليه: «العالم في ورطة».
يذكر أن وثائقيًا مرتقبًا لأتينبورو تحت عنوان «الحياة على كوكبنا» سيتم طرحه على شبكة نتفليكس في الرابع من أكتوبر المقبل.
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