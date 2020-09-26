شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج استطلاع بريطاني: امتلاك حيوان أليف يقلل الشعور بالوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد استطلاع أجراه باحثون بريطانيون على 6000 بريطاني أن امتلاك حيوان يعزز الصحة العقلية ويقلل من الشعور بالوحدة، حيث قال أكثرمن تسعة من كل عشرة مشاركين إن حيوانهم الأليف ساعدهم في التعامل عاطفياً مع الإغلاق، و قال جميعهم تقريبًا (96 في المائة) إنها ساعدتهم في الحفاظ على لياقتهم ونشاطهم.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، وجدت دراسة استقصائية أجراها باحثون بريطانيون على 6000 بريطاني أن امتلاك رفيق للحيوان يعزز الصحة العقلية ويقلل من الشعور بالوحدة، كما سجل الباحثون كيف تعامل الناس مع إجراءات الإغلاق التي فرضها بوريس جونسون خلال ذروة الوباء في المملكة المتحدة ، بين 23 مارس - عندما تم الإعلان عن الإغلاق الرسمي - والأول من يونيو.

تقول المؤلفة الرئيسية ، الدكتورة إيلينا راتشين ، عالمة الصحة في جامعة يورك ، إن الأشخاص الذين أبلغوا عن تعزيز الصحة العقلية سجلوا أيضًا درجات عالية لقوة علاقتهم بالحيوان الأليف.

اكتشفنا أيضًا في هذه الدراسة ، أن قوة الرابطة العاطفية مع الحيوانات الأليفة لم تختلف إحصائيًا باختلاف أنواع الحيوانات ، وسيكون من المهم التأكد من أن أصحاب الحيوانات الأليفة يتلقون الدعم المناسب لرعاية حيواناتهم الأليفة أثناء الوباء، واعتبر معظم الذين شاركوا في البحث أن حيواناتهم الأليفة مصدر دعم كبير.

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لكن أكثر من الثلثين (68 في المائة) أفادوا بأنهم قلقون بشأن كيفية تعامل حيواناتهم مع التغيير الجذري الذي أدخله COVID-19 على طريقة معيشتنا.

حيث تراوحت المخاوف من القيود المفروضة على الوصول إلى الرعاية البيطرية وممارسة الرياضة ، إلى عدم معرفة من سيرعى حيوانه الأليف إذا مرض.

قال المؤلف المشارك البروفيسور دانييل ميلز ، عالم الحياة في جامعة لينكولن: `` هذا العمل مهم بشكل خاص في الوقت الحالي لأنه يشير إلى أن وجود حيوان مصاحب في منزلك يمكن أن يقي من بعض الضغوط النفسية المرتبطة بالإغلاق. .

ومع ذلك، من المهم أن يقدر الجميع احتياجات حيواناتهم الأليفة أيضًا، حيث يُظهر عملنا الآخر أن الفشل في تلبية هذه الاحتياجات يمكن أن يكون له تأثير ضار على كل من الناس وحيواناتهم الأليفة، إنه يضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تظهر أن الحيوانات الأليفة تجعلك أكثر صحة ولياقة وأقل إجهادًا.

وكشفت أيضًا أن كبار السن الذين يعيشون بمفردهم هم أقل عرضة للوفاة بنسبة الثلث بعد نوبة قلبية إذا كان لديهم صديق فروي في المنزل ، وفقًا للباحثين السويديين.