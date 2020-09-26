شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنك الإصابة بفيروس كورونا مرتين وإذا حدث ذلك ماذا تفعل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى إذا كان لديك أجسام مضادة لفيروس كورونا ، فقد تكون عرضة للعدوى مرة أخرى لعدد من الأسباب لذا فمن المحتمل أن تصاب بـ COVID-19 مرتين إليك ما يعنيه ذلك من حيث الأعراض والأجسام المضادة وإنتاج اللقاح.

وحسب ما ذكره موقع readersdigest ، يقوم فريق من الباحثين في جامعة نيفادا ، رينو ، بفحص حالة مريض أصيب بـ COVID-19 مرتين، والتي ستكون أول إصابة تم تحديدها في الولايات المتحدة. تأتي هذه الأخبار في أعقاب أول حالة موثقة في جميع أنحاء العالم - لمريض في هونغ كونغ ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

مخاوف من عودة الإصابة بفيروس كورونا

نظرًا للدمار المحتمل الناجم عن COVID-19 - والقلق من حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا - كان الجميع من الخبراء إلى الناس في الشارع يأملون أن تؤدي عدوى COVID-19 إلى تحفيز الأجسام المضادة التي من شأنها حماية الناس ، بشكل مثالي بكمية كبيرة من الوقت. الآن يبدو هذا أقل احتمالا.

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تقول ساندرا كيش، طبيبة ونائبة المديرالطبي في Westmed Medical Group in Purchase ، نيويورك: "هذه الأخبارلا تفاجئني". "كان من الممكن أن يكون COVID أول فيروس في التاريخ لم يتحور، وعرفنا في البداية أن هذا لن يكون هو الحال .

الجانب الصعب من فيروسات الجهازالتنفسي مثل فيروس كورونا الجديد هو أنها تميل إلى التطور بسرعة. عادةً ما يحميك جهازك المناعي بطريقتين: أولاً، تقوم بتطويرالأجسام المضادة للغزاة. يوضح الدكتور كيش أن "الأجسام المضادة تمنع الفيروس من إصابة الخلية". الذراع الثانية لجهازك المناعي هي استجابة الخلايا التائية: تقتل الخلايا التائية الخلايا الأخرى المصابة بفيروس.

كيف يمكن أن تصاب مرة أخرى

قد تكون عرضة للإصابة بعدوى ثانية إذا تضاءلت مناعتك في الأشهر التالية للعدوى ، أو أن الطفرات في الفيروس تسمح له بتجنب اكتشافه من قبل جهازالمناعة لديك. إذا كنت مصابًا بعدوى COVID-19 خفيفة، فمن المحتمل أن تكون استجابة الجسم المضاد أضعف، مما يجعلك أكثرعرضة للإصابة، كما يقول الدكتوركيش. ومن ناحية أخرى، إذا كانت هناك سلالة أخرى ظهرت من فيروس كورونا الجديد، يمكن للفيروس أن يتجنب تلك الأجسام المضادة، ويمكن أن تمرض مرة أخرى.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعتقد أنك مصاب بـ COVID-19 مرة أخرى؟

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه إذا ظهرت عليك أعراض COVID-19 مرة أخرى بعد حالة مؤكدة ، فيجب عليك عزل نفسك ومناقشة إعادة الاختبار مع طبيبك.