شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: 500 أستاذ جامعي لتقديم المشورة المتعلقة بكورونا تليفونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتورأشرف حاتم وزيرالصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي عن خطه استعداد الجامعات صحيا لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل انتشاروباء جائحة كورونا، أهمها الخط الساخن الذى يقدم المشورة الطبية حول اعراض كورونا وهم جميعم من أساتذة الجامعات ويبلغ عددهم أكثر من 500 أستاذ جامعى.

موضحا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارات المعنية وضعت إجراءات احترازية أهمها وضع بوابات التعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب واشتراط ارتداء الكمامة ووجود المطهرات والكحول في كافة الأماكن بالكليات.

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وأشارعضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه من ضمن الإجراءات التي تم التأكيد عليها خلال اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية هي ضرورة تطبيق نظام "اسأل نفسك" من خلال أن يسأل كل طالب نفسه كل يوم 6 أسئلة يوميا عن اشتباه إصابته بكورونا، وهى هل هناك رشح أو احتقان في الحلق أوارتفاع بدرجة الحرارة أو كحة أو أعراض بالجهاز الهضمي، في حاله أن أي من هذه الأعراض تظهرعلى الطالب، يقوم الطالب بإخطارالجامعة أوالكلية لتقديم المشورة الطبية له، أو قيام الطالب بالاتصال برقم 105 الرقم المخصص لطوارئ كورونا وتم تخصيص رقم 3 لاستشاره أستاذ متخصص بالمستشفيات الجامعية، يقوم الطالب بتسجيل أعراضه المرضية وخلال دقائق يقوم أستاذ جامعي متخصص في الأمراض الصدرية أو الحميات أو الباطنة العامة بالاتصال به فورا لتقديم المشورة الطبية وهذه الخدمة مشترك بها أكثر 500 أستاذ جامعي متخصصين في الحميات والأمراض الصدرية والباطنة للرد عن كافة الاستفسارات والاستشارات الطبية الخاصة بجائحة كورونا.